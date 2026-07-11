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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre 16 y 24.

11 Julio de 2026 07.40

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 11 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:33.

 

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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