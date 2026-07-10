EC SAPEM alerta por el avance de estafas telefónicas en Catamarca

Las estafas telefónicas y de todo tipo continúan sumando víctimas a través de diferentes canales de contacto, especialmente mediante llamadas telefónicas y redes sociales. En este escenario, las estrategias utilizadas por los delincuentes apuntan a usuarios de empresas de servicios, pero también a clientes de bancos y entidades gubernamentales.

Los llamados engañosos forman parte de mecanismos diseñados para captar la atención de las personas y llevarlas a brindar información que puede ser utilizada con fines fraudulentos. La modalidad se basa en la comunicación directa con las posibles víctimas, utilizando propuestas o mensajes que buscan despertar interés y generar una respuesta.

En este contexto, EC SAPEM advierte sobre la presencia de intentos de estafa dirigidos específicamente a sus usuarios, mediante comunicaciones en las que los delincuentes ofrecen supuestos descuentos para captar la atención y avanzar con el engaño.

El uso de falsas propuestas para ganar confianza

La estrategia identificada consiste en establecer un contacto telefónico con los usuarios de EC SAPEM y presentarles una propuesta atractiva basada en descuentos. A través de este ofrecimiento, los delincuentes buscan generar un vínculo de confianza con sus víctimas.

El objetivo de quienes realizan estos llamados es obtener información sensible de las personas, especialmente datos y claves bancarias. La maniobra apunta a que, bajo la apariencia de una comunicación relacionada con un beneficio, los usuarios entreguen información que luego puede ser utilizada para concretar una estafa.

La advertencia de EC SAPEM pone el foco en la importancia de prestar atención frente a este tipo de comunicaciones, ya que los delincuentes utilizan recursos destinados a generar confianza y conseguir datos personales mediante engaños.

Usuarios de servicios, bancos y entidades gubernamentales, entre los objetivos

Las estafas telefónicas no se limitan únicamente a un sector específico. Según la información comunicada, los delincuentes dirigen sus acciones hacia:

Usuarios de empresas de servicios , como en el caso de los clientes de EC SAPEM.

, como en el caso de los clientes de EC SAPEM. Clientes de bancos , mediante llamados engañosos orientados a obtener datos.

, mediante llamados engañosos orientados a obtener datos. Personas vinculadas con entidades gubernamentales, también como posibles destinatarios de estas estrategias.

El denominador común de estas maniobras es el intento de acceder a información personal y bancaria mediante comunicaciones que buscan presentarse como legítimas.

EC SAPEM refuerza la alerta a sus usuarios

Ante la continuidad de estas prácticas, la empresa comunicó la existencia de llamados fraudulentos dirigidos a sus usuarios. La modalidad descripta incluye el ofrecimiento de descuentos como recurso para acercarse a las víctimas y obtener información bancaria.

El mensaje central de la advertencia es la necesidad de reconocer estas estrategias engañosas y mantener atención frente a comunicaciones que soliciten datos personales o bancarios bajo argumentos que buscan generar confianza.

Las estafas telefónicas y a través de redes sociales continúan representando una amenaza para usuarios de distintos servicios y entidades. En este caso, EC SAPEM alertó sobre una modalidad que utiliza falsos beneficios para intentar acceder a información privada de las personas.