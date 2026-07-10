Vuelve "Invierno con Circo y Teatro": una semana de espectáculos gratuitos para disfrutar en familia

Con la llegada del receso invernal, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y la Dirección General de Cultura, pondrá en marcha una nueva edición de "Invierno con Circo y Teatro", una propuesta especialmente pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de una amplia programación de espectáculos protagonizados por artistas catamarqueños.

El ciclo se desarrollará del 11 al 16 de julio y reunirá a destacados elencos locales en una programación que incluirá funciones de teatro, circo, magia, clown y títeres, con actividades distribuidas en diferentes espacios culturales de la Capital.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa recreativa y cultural durante las vacaciones de invierno, invitando a chicos y grandes a compartir experiencias vinculadas con las artes escénicas mediante propuestas cargadas de humor, imaginación y emoción.

Una propuesta para las infancias

Además de convertirse en una opción de entretenimiento para las familias, "Invierno con Circo y Teatro" representa un espacio destinado a fortalecer el trabajo de los artistas y compañías independientes de la provincia.

El ciclo permitirá que los elencos locales presenten sus producciones ante nuevos públicos y continúen difundiendo su trabajo a través de una programación especialmente orientada a las infancias. La propuesta también busca acercar a los más pequeños al universo de las artes escénicas mediante funciones diseñadas para despertar la imaginación y promover el encuentro entre el público y los artistas.

Durante toda la semana, las distintas salas teatrales abrirán sus puertas para recibir a las familias que deseen participar de esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de la Capital.

Funciones en distintos espacios culturales

La programación se desarrollará en el Complejo Cultural Urbano Girardi, el Teatro del Sur, el Centro Cultural y de Trabajo Comunitario Villa Dolores y La Casa del Gnomo, en Miraflores.

La distribución de las funciones en diferentes espacios tiene como objetivo acercar la propuesta cultural a distintos sectores de la ciudad y promover el acceso a actividades artísticas en cada territorio. La organización informó que todas las funciones serán con entrada libre y gratuita, debiendo retirarse las localidades una hora antes del inicio de cada espectáculo en la sala correspondiente.

La única excepción será la función prevista en La Casa del Gnomo, que se realizará a la gorra. Para esa presentación se informó además el número de contacto 3834-376286.

Programación completa del ciclo

La agenda prevista para esta edición contempla una variada oferta de espectáculos dirigidos a distintos públicos.

Sábado 11 de julio - Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00: Hotel Buena Vista , de Sinvergüenzas Teatro (ATP).

, de (ATP). 18:00: Brisas en la Siesta, de La Casita Teatro (+4 años).

Domingo 12 de julio - Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00: El Bosque de los Deseos Cumplidos de Kamishibai , de Gisela Caso (ATP).

, de (ATP). 18:00: Felipe, el Quijote de los Andes, del grupo Trama's (ATP).

Domingo 12 de julio - Centro Cultural y de Trabajo Comunitario Villa Dolores

17:00: Una Historia Chiquitita sobre casi todo, con Bartolo y La Nube presenta a Pablo Nieto (ATP).

Lunes 13 de julio - Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00: Todo por una Flor, de Trambusto Teatro (+5 años).

Lunes 13 de julio - Teatro del Sur

17:30: Varieté Circense, con El Mago Piro, El Show de Cacha, Circo Dinamita, Tutuca Lalinaza y Maga Rítmica (ATP).

Lunes 13 de julio - La Casa del Gnomo, Miraflores

16:30: El Gran Mago Hablop de Horowitz, del grupo La Casa del Gnomo (ATP). Entrada a la gorra. Informes: 3834-376286.

Martes 14 de julio - Teatro del Sur

16:00: En el Jardín de los Sueños , del grupo La Suri (ATP).

, del grupo (ATP). 18:00: Saltimbanquis, del grupo Do Re Mi.

Jueves 16 de julio - Complejo Cultural Urbano Girardi

16:00: Beso Peludo Pelín Plampludo , de La Rondarueda de Roxana Castro (ATP).

, de (ATP). 18:00: Cirilo, una aventura desopilante, del grupo Cirilo (ATP).

Compartir las vacaciones de invierno

La propuesta se presenta como una oportunidad para que las familias puedan disfrutar de actividades culturales durante el receso escolar, compartiendo momentos de encuentro a través del teatro, la música, el circo, la magia y los títeres.

Más allá de la programación artística, "Invierno con Circo y Teatro" busca convertirse en un espacio para descubrir el talento de los artistas locales y promover experiencias que fortalezcan el vínculo entre las infancias y las expresiones culturales.

De acuerdo con la presentación del ciclo, la iniciativa constituye una invitación a compartir tiempo de calidad, descubrir nuevas propuestas y transformar las vacaciones de invierno en una experiencia marcada por la imaginación, el juego y los encuentros familiares.

Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y la Dirección General de Cultura, con el acceso a la cultura y la generación de espacios donde niños, niñas y sus familias puedan disfrutar, aprender y construir recuerdos compartidos.