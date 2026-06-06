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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de junio, la temperatura rondará entre 18 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

6 Junio de 2026 07.24

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 6 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 18:24.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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