La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio público será el domingo

La despedida de Carlos "Indio" Solari se llevará a cabo el domingo 7 de junio, aunque hasta el momento permanece sin definirse el lugar y la hora del evento. La información fue confirmada por la familia del músico, quien falleció este jueves a los 77 años tras sufrir un ACV (accidente cerebrovascular) en el contexto de una enfermedad de Parkinson.

A través de la cuenta oficial del artista en redes sociales, se comunicó la decisión y el criterio detrás de la postergación de los detalles logísticos:

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

La comunicación oficial dejó en claro que la definición del espacio se encuentra en proceso, y que la prioridad es permitir la llegada de seguidores desde distintos puntos geográficos.

Un escenario de especulaciones y gestiones institucionales

Desde el momento en que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana del jueves, comenzaron a circular múltiples versiones sobre el posible lugar del último adiós al músico.

En ese marco, se registraron gestiones políticas para que el Congreso Nacional pudiera ser sede de una despedida pública. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad, se resolvió que el edificio legislativo no reunía las condiciones necesarias.

Los motivos expuestos fueron precisos:

Infraestructura insuficiente para el tipo de evento propuesto

para el tipo de evento propuesto Limitaciones logísticas para el ingreso y circulación de personas

para el ingreso y circulación de personas Condiciones de seguridad no adecuadas para una convocatoria de gran magnitud

En paralelo, también trascendió que el entorno del músico mantuvo contactos con dos instituciones deportivas de gran relevancia: Boca Juniors y Racing Club. No obstante, estas alternativas también fueron descartadas en el proceso de definición del espacio final.

La opción de Tecnópolis y la coordinación de seguridad

En medio de las conversaciones para definir el lugar del velatorio, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis como posible sede para la realización de la despedida.

Según sus declaraciones, la propuesta incluía la disponibilidad del espacio y una coordinación específica en materia de seguridad:

El Gobierno ofreció Tecnópolis como sede del velatorio

como sede del velatorio La Policía Federal sería la encargada de la seguridad del operativo

sería la encargada de la seguridad del operativo Se señaló que no se logró comunicación con el abogado de la familia al momento del ofrecimiento

La propuesta oficial se sumó al conjunto de alternativas que fueron evaluadas en un contexto de alta sensibilidad pública y con múltiples actores institucionales involucrados en la organización.

La movilización de los fanáticos y el clima de despedida

Mientras se aguarda la confirmación del lugar definitivo, la figura del "Indio" Solari ya generó una fuerte movilización de seguidores. Desde las primeras horas posteriores al anuncio de su fallecimiento, fanáticos comenzaron a reunirse en distintos puntos simbólicos.

Los principales lugares de concentración fueron:

Las inmediaciones de la casa del Indio Solari en Parque Leloir

La Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires

En ambos espacios, los seguidores comenzaron a dar su último adiós al artista, en un clima de conmoción y homenaje espontáneo.

Una despedida aún por definirse

El proceso de organización continúa abierto, con un anuncio clave previsto para el día sábado, cuando se confirmarán el lugar y la hora exactos del evento del domingo 7 de junio. La situación refleja un escenario en construcción, atravesado por decisiones familiares, gestiones institucionales y una fuerte reacción social.

La despedida de Carlos "Indio" Solari se inscribe así en un momento de alto impacto público, donde la expectativa por la confirmación oficial convive con las expresiones de afecto que ya comenzaron a multiplicarse en distintos puntos del país.