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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para este sábado 25 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

25 Abril de 2026 07.09

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de  Catamarca, indica que hoy 25 de abril el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:45.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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