Secuestran mercadería vencida en controles en distintos puntos de la Capital

La Dirección de Bromatología dispuso la intensificación de los operativos de control en distintos puntos de la ciudad, en cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad alimentaria. Estas acciones se enmarcan en una política de fiscalización orientada a garantizar que los productos comercializados cumplan con las condiciones exigidas para su consumo.

En este contexto, el organismo municipal llevó adelante una serie de inspecciones en establecimientos comerciales de gran escala y comercios de cercanía, con el objetivo de verificar el estado de los productos ofrecidos al público y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias correspondientes.

Las tareas de control se desarrollaron de manera focalizada en sectores estratégicos de la ciudad, priorizando aquellos puntos con mayor circulación de consumidores y concentración de productos alimenticios.

Operativos en avenidas clave y secuestro de mercadería vencida

Como resultado de los procedimientos realizados durante la semana, se procedió al secuestro preventivo de mercadería con fecha de vencimiento caducada, la cual se encontraba expuesta para la venta en góndolas y sectores de exhibición.

Los operativos se concentraron principalmente en:

Supermercados ubicados sobre la Avenida Acosta Villafañe

Distribuidoras situadas en la misma zona de influencia

Un autoservicio ubicado sobre la Avenida Sánchez Oviedo

En todos los casos, los equipos de inspección detectaron productos que no cumplían con las condiciones de aptitud para el consumo, lo que derivó en su retiro inmediato de circulación comercial mediante el procedimiento de secuestro preventivo.

Este tipo de intervención forma parte de las acciones habituales de control, aunque en esta oportunidad se destacó la extensión territorial de los operativos y la diversidad de establecimientos alcanzados.

Objetivo central: proteger la salud pública

Desde el organismo municipal se remarcó la importancia de estos controles como herramienta fundamental para resguardar la salud pública y asegurar que los productos alimenticios que llegan a los hogares cumplan con los estándares exigidos.

Las autoridades del área expresaron con claridad el enfoque prioritario de su labor:

«Nuestra prioridad es la salud pública. No solo controlamos la documentación, sino que verificamos exhaustivamente el estado de cada góndola para evitar riesgos alimentarios», destacaron las autoridades del área.

Este enfoque no se limita únicamente a la revisión administrativa de los comercios, sino que incluye una inspección integral de las condiciones en las que se encuentran los productos, especialmente aquellos destinados al consumo directo de la población.

El énfasis está puesto en evitar situaciones que puedan representar un riesgo alimentario, reforzando la presencia del Estado municipal en la supervisión de la cadena de comercialización.

Participación ciudadana y canales de denuncia

En paralelo a los operativos de control, la Municipalidad hizo un llamado a la comunidad para colaborar activamente en la vigilancia de la calidad de los productos disponibles en el mercado.

Se destacó que la participación ciudadana es un componente clave para detectar irregularidades en los comercios y permitir una respuesta rápida de las autoridades competentes.

Ante cualquier anomalía o situación sospechosa vinculada a la venta de productos, los vecinos cuentan con distintas vías de contacto:

Línea gratuita 147 (Centro de Atención al Vecino)

Atención presencial en las oficinas de Bromatología ubicadas en la intersección de Prado y Caseros

Horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas (horario corrido)

Estos canales buscan facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de denuncia y consulta, promoviendo una red de control conjunto entre el Estado y la comunidad.

Un esquema de control sostenido en el tiempo

Las acciones desplegadas por la Dirección de Bromatología se inscriben en una estrategia de control permanente que busca garantizar la calidad de los alimentos en circulación dentro de la ciudad. La combinación entre inspecciones en territorio, secuestro de productos no aptos y promoción de la participación ciudadana configura un esquema integral de fiscalización.

El operativo reciente en Avenida Acosta Villafañe y Avenida Sánchez Oviedo representa un nuevo capítulo dentro de esta política de control, que apunta a reforzar la prevención y minimizar los riesgos asociados al consumo de productos en mal estado.

De esta manera, el organismo municipal continúa profundizando su presencia en los distintos puntos de comercialización, con el objetivo de sostener estándares de calidad y proteger a los consumidores frente a eventuales irregularidades en la oferta alimentaria.