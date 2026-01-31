Catamarca proyecta su esencia artesanal en la histórica Feria Nacional de Cosquín

La provincia de Catamarca reafirma su histórico compromiso con la preservación del patrimonio cultural al participar activamente en la 59° edición de la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular "Augusto Raúl Cortazar". El evento, que tiene como epicentro la emblemática Plaza San Martín de la ciudad de Cosquín, se desarrolla como el complemento indispensable del Festival Nacional de Folklore, extendiendo su convocatoria hasta el próximo domingo 1 de febrero. Esta feria no solo es reconocida como una de las más antiguas del país, sino que se posiciona firmemente entre las más importantes de la Argentina por su capacidad de reunir a más de 100 artesanos de todo el territorio nacional, muchos de ellos poseedores de trayectorias con distinción internacional.

Representación institucional y talentos de la región

La presencia catamarqueña se canaliza a través de un stand institucional del Mercado de Artesanías de Catamarca, un espacio diseñado para la visibilización de los oficios tradicionales y el intercambio cultural. En este recinto, el público puede apreciar de cerca el trabajo de Juan Pablo Olmos, referente en el arte de la cuchillería, y de Rodolfo Robaudi, quien representa la excelencia del trabajo artesanal en madera.

La participación local no se agota en el espacio oficial, ya que otros artesanos de la provincia han sido seleccionados para integrar la grilla general de expositores. Entre ellos destacan figuras como Carlos David Correa, Ruth Reinoso, Jorge Ignes y Orlando Oviedo, quienes aportan su talento a este importante punto de encuentro federal.

Un aspecto distintivo de la edición 2026 es el carácter conmemorativo del predio, donde la organización rinde un sentido homenaje a las maestras y maestros artesanos del país. Para ello, cada una de las ocho carpas que integran la feria ha sido bautizada con el nombre de referentes ineludibles de la cultura popular. En este panteón de figuras sobresale Aldacira Flores de Andrada, la recordada tejedora tinogasteña creadora de las famosas mantas bordadas que hoy son símbolo inequívoco del arte textil catamarqueño. Su nombre comparte protagonismo con otros pilares de la identidad argentina, como el ceramista coscoíno Miguel Ángel Moreau, el orfebre jujeño René Contreras Carrasco y la talladora de Ushuaia, Enriqueta Gastelumendi.

La inserción de los productores catamarqueños en este circuito nacional es el resultado directo de una política de cooperación institucional. Esta participación ha sido posible gracias a la firma de un convenio de reciprocidad entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de su Dirección de Artesanías, y el Municipio de Cosquín.

Este tipo de acuerdos no solo garantiza la visibilidad de las obras en los calendarios culturales más relevantes del país, sino que fortalece la diversidad y el mercado del arte popular, permitiendo que las técnicas heredadas continúen proyectándose ante nuevos y masivos públicos.