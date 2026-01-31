Un brutal temporal azotó a Mendoza: más de 10 personas rescatadas y cortes masivos de agua y luz

La provincia de Mendoza fue escenario este viernes de un fenómeno meteorológico de una violencia inusitada. Una brutal tormenta, caracterizada por la caída de granizo y ráfagas de vientos intensos, sumergió a la zona del Gran Mendoza en un estado de caos inesperado. La magnitud del evento fue tal que, hasta el momento, las autoridades técnicas han señalado que todavía no hay cifras confirmadas de la cantidad de agua que se acumuló, mientras los equipos de asistencia continúan desplegados en el territorio para mitigar los daños.

Uno de los puntos de mayor tensión durante la jornada se localizó en la Ruta 40, específicamente a la altura de Anchoris. En ese sector, la violencia de una súbita crecida del agua logró arrastrar una topadora que se encontraba realizando tareas de mantenimiento. El conductor de la maquinaria, que se hallaba a bordo en el momento del impacto de la corriente, vivió minutos de extrema zozobra. Según el relato de testigos, la intervención heroica de sus compañeros, quienes le arrojaron una cuerda, evitó que fuera succionado por el caudal.

Mientras este trabajador lograba ponerse a salvo, otro hombre debió permanecer sobre la estructura de la máquina, resistiendo la fuerza del agua a la espera de los equipos especializados. Según la información publicada, los rescatistas lograron intervenir con éxito pasadas las 16:30 horas.

Paralelamente, el sistema de emergencias se vio saturado por reportes en diversos puntos críticos. En total, se registraron al menos 11 rescates de personas que se encontraban en situaciones de riesgo inminente en cauces, zanjones y diques. Este despliegue operativo tuvo su epicentro en el departamento de Godoy Cruz y fue liderado por los Bomberos de la Policía de la provincia.

La vulnerabilidad de ciertos sectores quedó en evidencia ante la crecida. A las 16:30, en el Dique Maure, se produjo un incidente que involucró a cuatro menores de entre 13 y 14 años junto a un adulto. El grupo se encontraba jugando cerca de la orilla, en una zona descripta como carente de cierre perimetral y con un suelo resbaladizo, lo que provocó que terminaran atrapados tras caer al dique.

El rescate demandó una coordinación precisa entre efectivos del Cuartel Central, bomberos y voluntarios. La evacuación se realizó por el margen sur y, según datos obtenidos por El Sol, incluyó el salvamento de un perro que también había quedado atrapado por el agua. Afortunadamente, todos los involucrados fueron rescatados en buen estado de salud.

Minutos después, la atención se trasladó al Dique Frías. Allí, la alerta indicaba la presencia de tres personas en situación de calle localizadas bajo un puente del zanjón. A pesar de que inicialmente los individuos se negaron a evacuar, la intervención de mediadores fue clave para que aceptaran la ayuda y fueran puestos a salvo antes de que el caudal incrementara su peligrosidad.

Colapso de servicios y anegamientos urbanos

El impacto del temporal no se limitó a las zonas de cauces. La infraestructura urbana sufrió las consecuencias de la saturación hídrica. Se informó que el zanjón Cacique Guaymallén, a la altura de la Plaza Pedro del Castillo, estuvo al borde del desborde. Los anegamientos se extendieron por varios barrios de la ciudad capital y afectaron severamente las zonas bajas de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú.

En cuanto a los servicios básicos, el panorama durante la noche del viernes era crítico. Miles de usuarios padecieron la interrupción del suministro de energía eléctrica y agua potable. Las prestatarias eléctricas detallaron el siguiente estado de situación según el parte de las 21:00 horas:

Edemsa: 25.834 suministros afectados.

25.834 suministros afectados. Edeste: 4.500 usuarios sin servicio.

4.500 usuarios sin servicio. Cooperativa de Godoy Cruz: 1.475 afectados.

1.475 afectados. Cooperativa de Santa Rosa: 50 suministros interrumpidos.

Por su parte, la empresa Aguas Mendocinas informó que, si bien a las 20:30 horas se logró recuperar la producción en las plantas Benegas, Luján 1 y Luján 2, la estación Alto Godoy permanecía inactiva. Esta situación dejó sin agua a sectores de Alberdi, Progreso, Cervantes, Acceso Sur, Las Tortugas, Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte, entre otros. Muchos de estos cortes se originaron por la detención de los sistemas de bombeo tras las fallas eléctricas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar acercarse a zonas de agua y diques, subrayando que la corriente puede crecer de manera abrupta, y solicitaron un uso responsable del recurso hídrico mientras los equipos técnicos trabajan para normalizar la situación.