Febrero enciende la tradición: llega el Circuito Chayero Catucho

Febrero llegará impregnado de música, alegría y tradición con el lanzamiento de una nueva edición del circuito chayero catucho. Esta celebración, que busca mantener viva una de las expresiones más representativas de la región, invita a la comunidad a sumergirse en la Chaya en su máxima expresión, reafirmando los vínculos comunitarios y la identidad cultural.

El lanzamiento oficial del circuito se realizará este martes 3 en CATA. En este evento, la organización presentará el cronograma completo de actividades, convocando a la participación en una propuesta que amalgama rituales ancestrales con expresiones artísticas tradicionales.

El mapa de la celebración

La Plaza 25 de Mayo será el epicentro de los primeros encuentros, seguidos por una serie de festejos distribuidos a lo largo del mes:

Jueves 5: Jueves de Compadres (Plaza 25 de Mayo).

Jueves de Compadres (Plaza 25 de Mayo). Jueves 12: Jueves de Comadres (Plaza 25 de Mayo).

Jueves de Comadres (Plaza 25 de Mayo). Viernes 13: Tradicional Caravana Catucha .

Tradicional . Sábado 14: Chaya de las Comadres.

Chaya de las Comadres. Domingo 15: Chaya de los Hermanos Rodríguez.

Chaya de los Hermanos Rodríguez. Lunes 16: Carnaval del Valle - Chaya de Alico.

Carnaval del Valle - Chaya de Alico. Martes 17: Chaya de los Galleguillo.

Con la Catuchaya como uno de sus pilares, el circuito se perfila como un recorrido que atraviesa la cultura local. De esta manera, febrero se vivirá como un espacio de encuentro donde la música y el baile se entrelazan para proteger el patrimonio inmaterial de la región.