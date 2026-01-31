OSEP: exitosas derivaciones en avión sanitario

En el marco de sus protocolos de asistencia crítica, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizó ayer dos derivaciones de urgencia con resultados satisfactorios. Ambas pacientes, que presentaban cuadros cardiovasculares de alta sensibilidad, fueron trasladadas hacia centros asistenciales de la provincia de Córdoba utilizando el avión sanitario de la provincia.

Detalles de los operativos de salud

El despliegue logístico se inició en horas de la mañana desde el Aeropuerto Felipe Varela y continuó pasado el mediodía para dar respuesta a las necesidades de las afiliadas.

Primer traslado: se trató de una afiliada de 69 años con discapacidad . La mujer presentaba una disección aórtica sobre la aorta ascendente post-inserción valvular , un cuadro crítico que demandó asistencia permanente de oxígeno y supervisión de profesionales durante todo el trayecto aéreo. Fue recibida en el Hospital Allende .

se trató de una . La mujer presentaba una , un cuadro crítico que demandó asistencia permanente de oxígeno y supervisión de profesionales durante todo el trayecto aéreo. Fue recibida en el . Segundo traslado: correspondió a una paciente de 45 años que padecía una insuficiencia valvular aórtica grave. Debido a la urgencia que revestía su diagnóstico, se agilizó su traslado hacia el Sanatorio Privado, donde continuará con su tratamiento de alta complejidad.

La concreción de estos vuelos sanitarios resalta la importancia de la coordinación entre la obra social y los servicios de transporte de emergencia provinciales. El éxito de los traslados permitió que ambas mujeres accedieran a la tecnología y el soporte médico que sus patologías requerían en el menor tiempo posible.