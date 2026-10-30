Catamarca puso en marcha el Servicio Provincial de Teleconsulta

El Gobierno de Catamarca presentó oficialmente en la ciudad de Belén el Servicio Provincial de Teleconsulta, una nueva herramienta sanitaria que comenzará a funcionar el próximo lunes 2 de noviembre y estará disponible para toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, busca ampliar las posibilidades de acceso a la atención médica y acercar los servicios profesionales a la comunidad, especialmente a quienes residen en el interior provincial.

El lanzamiento representa la incorporación de una modalidad de atención a distancia que permitirá a los pacientes realizar consultas médicas mediante dispositivos electrónicos, sin necesidad de trasladarse hasta los centros de atención de la Capital para determinadas prestaciones de baja complejidad.

La presentación se realizó en el Hotel Belén y reunió a autoridades provinciales, municipales y legislativas, quienes participaron de la puesta en marcha de esta propuesta vinculada con el desarrollo de la salud digital.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Salud, Johana Carrizo; el coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos, Juan Pablo Dusso; el intendente de Belén, Cristian Yapura; la senadora por Belén, Soledad Blas, además de otras autoridades.

Durante el encuentro se realizó una teleconsulta en vivo y en directo, mediante la cual se mostró el funcionamiento de la plataforma y las posibilidades que ofrecerá esta modalidad de atención. La demostración permitió presentar de manera práctica el sistema que estará disponible para los usuarios a partir del 2 de noviembre.

Atención médica todos los días, incluidos los feriados

El nuevo servicio estará orientado a resolver consultas de baja complejidad en dos especialidades: Clínica Médica y Pediatría. La atención se brindará durante toda la semana, incluidos los días feriados, en una franja horaria que se extenderá desde las 8 hasta las 20.

Para acceder, los usuarios deberán ingresar a la plataforma oficial: micasalud.catamarca.gob.ar.

La herramienta está destinada específicamente a personas que cuentan con cobertura pública exclusiva, es decir, aquellas que no poseen beneficios de una obra social ni de una empresa de medicina prepaga. También podrán utilizarla los beneficiarios de Incluir Salud, correspondientes a pensiones no contributivas.

El esquema establecido contempla un máximo de tres teleconsultas mensuales por paciente, con el propósito de facilitar el acceso a profesionales médicos y ofrecer una alternativa de atención para determinadas necesidades sanitarias.

Un equipo de 38 profesionales médicos

La prestación del servicio estará a cargo de un equipo integrado por 28 médicos fijos y otros 10 profesionales de respaldo, quienes tendrán la responsabilidad de brindar atención a través de la plataforma.

Los profesionales cuentan con especialización en Pediatría, Clínica Médica y Salud Familiar y Comunitaria, además de formación específica en telemedicina. Su participación se canalizará a través del Círculo Médico de Catamarca, institución que interviene en la organización de los recursos profesionales destinados a esta modalidad de atención.

La conformación de este equipo constituye uno de los componentes centrales del funcionamiento del sistema, ya que permitirá ofrecer consultas médicas durante la amplia franja horaria establecida y sostener la prestación para los usuarios que reúnan las condiciones de acceso.

La incorporación de médicos de respaldo también forma parte de la estructura prevista para garantizar la disponibilidad de profesionales en el servicio.

Historia Clínica Digital, recetas y protocolos de derivación

Uno de los aspectos destacados de la nueva herramienta es su integración con la Historia Clínica Digital. Esto permitirá que las consultas realizadas mediante telemedicina queden incorporadas al registro sanitario del paciente, vinculando la atención a distancia con la información clínica correspondiente.

El sistema contempla, además, la posibilidad de emitir recetas e indicaciones médicas, de acuerdo con las necesidades de cada consulta.

A su vez, el procedimiento incluirá el consentimiento informado y protocolos de derivación, dos componentes previstos para organizar la atención y establecer los mecanismos correspondientes cuando una situación requiera otro tipo de intervención sanitaria. De esta manera, la teleconsulta no estará limitada al contacto virtual entre el paciente y el profesional, sino que formará parte de un sistema que contempla el registro de la atención, las indicaciones médicas y los procedimientos de derivación.

La incorporación de estos mecanismos busca integrar la modalidad digital al funcionamiento general de los servicios sanitarios provinciales, con herramientas que permitan documentar las consultas y dar continuidad a las intervenciones médicas.

Johana Carrizo: "Es una transformación sanitaria"

Durante el lanzamiento, la ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que la incorporación de la teleconsulta forma parte de un proceso de transformación del sistema sanitario provincial.

La funcionaria sostuvo que esta herramienta "es una transformación sanitaria y no es un evento aislado, es parte de un largo recorrido en el que venimos trabajando". En esa línea, remarcó el lugar que ocupa la telemedicina dentro del desarrollo de la salud digital y consideró que su implementación representa un avance en las posibilidades de atención para la población.

"La telemedicina es una nueva era y hoy estamos al mismo nivel de cualquier otra provincia, e incluso de otros países del mundo. La salud digital tiene muchos capítulos, y el capítulo más importante es la telemedicina, la prevención en tiempo real a través de un teléfono o una tablet", precisó Carrizo.

Sus declaraciones estuvieron centradas en la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para ampliar las posibilidades de acceso a los servicios médicos y facilitar la atención desde distintos puntos del territorio provincial.

La ministra también vinculó la iniciativa con el trabajo que se viene desarrollando para avanzar en la transformación sanitaria, al señalar que el lanzamiento es parte de un recorrido más amplio y no una actividad aislada.

Alberto Natella: "Es acercar el Estado a la gente"

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella, felicitó a todas las personas que participaron en el proceso de implementación del Servicio Provincial de Teleconsulta. El funcionario puso el acento en la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a profesionales médicos mediante un dispositivo electrónico, evitando que la distancia geográfica sea un obstáculo para determinadas consultas.

En ese sentido, expresó que "tener la posibilidad de, con un dispositivo electrónico, hacer una consulta con los especialistas de la Capital, es acercar el Estado a la gente".

Alberto Natella

La declaración destacó particularmente el alcance que puede tener esta modalidad para quienes viven en localidades alejadas de los principales centros de atención y necesitan acceder a especialistas que se encuentran en la Capital provincial.

La posibilidad de establecer ese contacto mediante teléfonos, tabletas u otros dispositivos electrónicos constituye uno de los objetivos centrales de la propuesta presentada en Belén.

La importancia de la conectividad

El coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso, también se refirió a la puesta en marcha del sistema y destacó que la teleconsulta debe entenderse como parte de una estructura integral que requiere el desarrollo de diferentes componentes tecnológicos.

En particular, señaló la importancia de la conectividad para garantizar el funcionamiento de las herramientas digitales y recordó que se viene trabajando en esa materia en toda la provincia por pedido del Gobernador.

"Esto es parte de un sistema integral que es muy importante, y que tiene una pata que es la conectividad, con la que venimos trabajando, por pedido del Gobernador, en toda la provincia", expresó. Dusso hizo especial referencia a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y a la llegada de la fibra óptica a diferentes localidades, un desarrollo que consideró fundamental para ampliar las posibilidades de utilización de servicios digitales.

En ese sentido, explicó que la conectividad tiene un triple impacto en la salud, la educación y la seguridad, tres áreas en las que la disponibilidad de infraestructura tecnológica puede contribuir al desarrollo de nuevas herramientas y modalidades de prestación.