Con emoción, fe y gratitud, la Virgen del Valle visitó el Hospital de Niños

Una jornada especial de fe, emoción y gratitud vivió la comunidad del Hospital de Niños Eva Perón con la visita de la imagen peregrina de la Virgen del Valle, en el marco de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos de Catamarca, como parte de los preparativos para las próximas fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.

Durante la mañana de este viernes 30 de octubre, la Madre Morena llegó al sector de Consultorios Externos del establecimiento sanitario, ubicado sobre calle Mate de Luna, entre avenida Virgen del Valle y calle Caseros. Su presencia fue recibida con profunda alegría por quienes forman parte de la comunidad hospitalaria y por las personas que se encontraban en el lugar.

El recibimiento reunió al capellán del nosocomio, padre Carlos Figueroa, al personal de salud, trabajadores administrativos y agentes de otras áreas, además de pacientes acompañados por sus familias y vecinos de esa zona de la Capital. La llegada de la imagen generó un momento de encuentro comunitario en el que las expresiones de afecto y devoción estuvieron presentes desde los primeros instantes.

La bienvenida estuvo acompañada por cantos, vivas y aplausos, manifestaciones con las que los presentes expresaron su cariño hacia la Patrona de Catamarca. Luego de ese recibimiento, la comunidad se dispuso a participar de la celebración de la Santa Misa, uno de los momentos centrales de la visita.

La Santa Misa

Después de recibir a la imagen peregrina, los asistentes participaron de la celebración eucarística, durante la cual pusieron sus intenciones sobre el altar. La ceremonia permitió compartir un espacio de oración y reflexión en un ámbito particularmente vinculado con el cuidado de la salud, la atención de los pacientes y el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de enfermedad.

En ese contexto, la presencia de la Virgen del Valle adquirió un significado especial para quienes trabajan diariamente en el hospital y para las personas que llegan hasta sus instalaciones buscando alivio a sus dolencias.

Durante un tramo de su reflexión, el padre Carlos Figueroa expresó la gratitud de los corazones reunidos y dirigió unas palabras a la Madre Morena, destacando el significado de su visita y el mensaje de servicio al prójimo que representa la enseñanza de Jesús.

"Te damos gracias, Madre, por este gesto maravilloso de tu amor. Hoy queremos entregarte nuestra vida y queremos agradecerte porque nos traes a tu Hijo Jesús, quien nos acaba de hablar y enseñar a servir a nuestro prójimo más necesitado, y cualquiera de nosotros cuando se enferma es un ser débil que necesita de los demás", manifestó el capellán.

Sus palabras estuvieron centradas en el agradecimiento por la visita y en la importancia de reconocer la necesidad de los demás, especialmente cuando una persona atraviesa una situación de enfermedad. La reflexión puso de relieve la fragilidad humana y el valor del acompañamiento, la solidaridad y el servicio hacia quienes necesitan ayuda.

La referencia a Jesús y a su enseñanza sobre el servicio al prójimo se vinculó directamente con la tarea que se desarrolla en el ámbito hospitalario, donde diariamente confluyen trabajadores de distintas áreas, pacientes y familias que buscan atención y contención.

Un mensaje de amor para quienes transitan en el hospital

La jornada permitió que la Madre del Valle recibiera el cariño y el saludo fervoroso de sus hijos, tanto de quienes desempeñan sus tareas en el establecimiento sanitario como de las personas que concurren al lugar para recibir atención y encontrar alivio a sus problemas de salud.

La comunidad del Hospital de Niños Eva Perón compartió así un momento de encuentro espiritual que reunió a distintos integrantes de la institución y a vecinos de la zona. La participación del personal de salud, administrativo y de otras dependencias mostró la convocatoria que tuvo la visita dentro del establecimiento.

También estuvieron presentes pacientes y familiares, quienes pudieron participar del recibimiento y de la celebración religiosa. De esta manera, el recorrido de la imagen peregrina alcanzó a quienes forman parte de la vida cotidiana del hospital y a quienes, por diferentes circunstancias, se encontraban allí durante la mañana. La visita se desarrolló en el marco de las actividades preparatorias para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, durante las cuales la imagen de la Virgen del Valle recorre instituciones civiles y organismos públicos, llevando un mensaje de fe y convocando a la comunidad a participar de las celebraciones.

Otras instituciones de Catamarca

El recorrido de la Patrona de Catamarca no se limitó al Hospital de Niños Eva Perón. Durante esta misma jornada, la imagen peregrina también tenía previsto visitar las dependencias de las Fiscalías de Cámaras Civiles y la sede de la Defensoría del Pueblo de Catamarca.

Estas visitas forman parte del itinerario por distintos espacios institucionales de la provincia, en el marco de la preparación para las festividades religiosas de la Inmaculada Concepción.

La presencia de la Virgen en organismos públicos y establecimientos de diferentes características permite que trabajadores y personas que concurren a esas dependencias puedan recibirla y expresar sus manifestaciones de fe. En el caso del hospital, el encuentro estuvo especialmente marcado por la participación de quienes desarrollan tareas vinculadas con la atención sanitaria y de quienes atraviesan situaciones de enfermedad.

Visita al centro vecinal Aldo Cancino durante la tarde

Como parte de las actividades previstas para este viernes 30 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle continuaría su recorrido durante la tarde con una visita al centro vecinal Aldo Cancino.

La llegada a ese espacio estaba programada en el horario de 16.00 a 20.00, completando así otra instancia de encuentro con la comunidad dentro de la agenda establecida para la jornada.

De esta manera, la peregrinación de la Madre Morena continuó acercándose a diferentes instituciones y sectores de Catamarca, en el marco de los preparativos para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.