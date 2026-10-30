VIDEO: una familia "para siempre" en la emotiva adopción de Bruno

Una plaza pública de Jovita, en el interior de Córdoba, se convirtió en el escenario de una historia de amor, compromiso y justicia que tuvo como protagonistas a Emilia y a su hijo Bruno. En un gesto poco habitual, el juez de Familia de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, decidió trasladar la instancia final del proceso de adopción fuera de las paredes del juzgado para comunicar personalmente a ambos que, desde ese momento, ya eran oficialmente y para siempre una familia.

La resolución fue transmitida en un encuentro cargado de emoción, frente a vecinos de la localidad y personas que acompañaron este momento tan significativo. La decisión del magistrado permitió que una notificación judicial se transformara en una celebración comunitaria, en la que el reconocimiento legal de un vínculo familiar tuvo como escenario el espacio público.

Para Emilia, la sorpresa fue absoluta. Esperaba recibir la notificación en su casa, acompañada por sus allegados, sin imaginar que el juez había organizado algo diferente para comunicarles el resultado definitivo del proceso.

La historia había comenzado a construirse casi un año antes, cuando Bruno llegó a la vida de Emilia. Desde entonces, ambos iniciaron un camino que culminó con la adopción, después de realizar los trámites correspondientes ante el Registro Único de Adopción (RUA) y solicitar la radicación del expediente en la jurisdicción más cercana.

Lo que parecía ser una comunicación formal terminó convirtiéndose en una experiencia que quedará para siempre en la memoria de ambos.

La sorpresa de Emilia y el encuentro en la plaza

Emilia esperaba que la última instancia del procedimiento se desarrollara de una manera sencilla, en la intimidad de su hogar y junto a las personas más cercanas. Sin embargo, la convocatoria del juez cambió por completo sus expectativas.

Al recordar lo sucedido, expresó su sorpresa en declaraciones a Cadena 3: "No nos lo esperábamos, fue una sorpresa muy grande". La madre relató cómo se produjo el inesperado cambio de escenario y la emoción que sintió al descubrir lo que estaba preparado.

"Nosotros esperábamos acá en casa, en familia, lo poquito que estábamos acá, y nos llevamos la sorpresa de que teníamos que ir a la plaza y nos estaba esperando Claudio con toda la gente que lo acompañó acá", contó.

La presencia del magistrado y de las personas que participaron del encuentro convirtió la jornada en un acontecimiento especial para la familia. La decisión de llevar adelante la notificación en un espacio público permitió que los vecinos de Jovita fueran testigos de un momento que representaba el cierre de un proceso y la confirmación legal de un vínculo construido durante meses.

Un fallo histórico y una protagonista muy especial

La ceremonia tuvo lugar a cielo abierto, lejos de las cuatro paredes de un juzgado. Frente a los vecinos de Jovita y las cámaras de televisión locales, Emilia y Bruno recibieron la noticia que esperaban.

Pero entre los presentes hubo una compañía particularmente significativa para el niño: Rossetta, la yegua con la que Bruno realiza sus terapias de equinoterapia todos los jueves.

Su presencia aportó un elemento muy especial a la celebración, porque formó parte de un momento importante en la vida de Bruno y de su madre. El instante más emotivo llegó cuando se dio lectura al certificado legal ante toda la comunidad. Las palabras pronunciadas dejaron establecido el nuevo vínculo familiar y expresaron el significado definitivo de la adopción.

A Bruno le comunicaron: "Vos sos hijo, sos nieto y sos bisnieto", mientras que a Emilia le dirigieron una frase que resumió el sentido de toda la jornada: "Usted es mamá para siempre".

La lectura del certificado marcó un antes y un después para ambos. No se trató solamente de la finalización de un trámite administrativo y judicial, sino de la confirmación oficial de una relación familiar que ya se había construido a partir del afecto y del compromiso cotidiano.

Priorizar las necesidades de Bruno

Emilia destacó especialmente el papel que desempeñó el juez Claudio Mazuqui durante el proceso. Según explicó, su intervención fue fundamental para destrabar y acelerar los tiempos procesales, teniendo particularmente en cuenta las necesidades vinculadas con la discapacidad motriz y de habla que presenta Bruno.

La madre valoró el acompañamiento recibido y la sensibilidad con la que el magistrado llevó adelante las gestiones necesarias para concretar la adopción.

Al referirse a su experiencia, expresó: "Su gestión ha sido muy humana, muy compañero y muy humano, que es lo principal. Ojalá haya muchos Claudios y jueces que hagan esto porque es increíble".

Sus palabras reflejaron el reconocimiento hacia una actuación judicial que, además de resolver el expediente, contempló las particularidades de la situación familiar y las necesidades del niño. La decisión de comunicar personalmente la resolución y organizar el encuentro en la plaza de Jovita también permitió que el cierre del proceso tuviera un significado especial para Emilia y Bruno.

Bruno, una sonrisa que acompaña cada desafío

En la historia de esta familia también ocupa un lugar central la personalidad de Bruno. El niño atraviesa diariamente desafíos relacionados con su movilidad, utiliza andador y presenta dificultades en el habla. Sin embargo, esas circunstancias no impiden que quienes lo conocen destaquen su carácter afectuoso y su permanente alegría.

Emilia lo describe con una ternura que atraviesa cada una de sus palabras. Para ella, Bruno tiene una manera muy particular de enfrentar sus días y de relacionarse con quienes lo rodean.

"Es un niño que nunca está triste, nunca está enojado, él se despierta con una sonrisa, es muy amoroso", contó. Esa descripción permite comprender el vínculo que ambos construyeron y la importancia que tuvo la llegada de Bruno a la vida de Emilia. La adopción significó la consolidación legal de una familia que fue creciendo a partir del acompañamiento, el cuidado y el afecto.

En ese recorrido, también aparecen las terapias de equinoterapia que Bruno realiza todos los jueves junto a Rossetta, cuya presencia en la plaza fue uno de los detalles más significativos de la celebración.

Una maternidad elegida

La historia de Emilia también pone de manifiesto una decisión personal que tomó mucho antes de conocer a Bruno: su deseo de convertirse en madre, independientemente de tener o no una pareja.

Su elección de ejercer la maternidad de manera monoparental y afrontar el proceso de adopción de un niño con discapacidad refleja una historia familiar que no responde necesariamente a los modelos tradicionales, sino a una decisión construida desde el deseo y el compromiso de formar una familia.

Al ser consultada sobre su elección de vida, Emilia recordó que siempre tuvo claro que quería ser madre y que había contemplado diferentes caminos para concretar ese proyecto. "Yo desde que tengo uso de razón siempre dije que quería ser mamá [...] Siempre dije, bueno, a los 33, si yo no tengo una pareja, yo voy a ser mamá, o por tratamiento o por adopción", relató.

Esa convicción fue parte del camino que finalmente la llevó a iniciar los trámites correspondientes y a recibir a Bruno en su vida. La adopción terminó de consolidar una historia que había comenzado casi un año antes y que encontró en la resolución judicial su reconocimiento definitivo.