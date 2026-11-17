Catamarca será escenario del Segundo Encuentro Provincial de Masculinidades en Clave de Cuidado, una propuesta de formación destinada a abordar el trabajo con varones desde una perspectiva de género y promover herramientas para intervenir en situaciones vinculadas con las violencias.

La actividad se realizará el 18 de noviembre, a partir de las 9 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en República 754, y estará abierta al público en general.

El encuentro se plantea como una jornada de formación que reunirá a especialistas con trayectoria en el desarrollo de políticas y dispositivos de trabajo vinculados con las masculinidades, la igualdad de género y el abordaje de varones que ejercen violencia.

La iniciativa busca generar un espacio de intercambio y capacitación sobre las diferentes estrategias de intervención, incorporando experiencias y conocimientos de profesionales que desarrollan tareas en instituciones especializadas de otras jurisdicciones.

La propuesta adquiere continuidad respecto del primer encuentro provincial y pone nuevamente en agenda la necesidad de trabajar sobre las masculinidades desde una perspectiva de cuidado, con herramientas que permitan abordar las problemáticas vinculadas con las relaciones de género y las situaciones de violencia.

Articulación entre organismos e instituciones

La organización está a cargo de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, en articulación con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), ONU y Vicegobernación.

Esta articulación institucional constituye uno de los componentes centrales de la convocatoria, que busca reunir experiencias y conocimientos para fortalecer el trabajo que se desarrolla en la provincia en materia de masculinidades y políticas de cuidado. La jornada contará con la participación de dos especialistas invitados, quienes aportarán sus experiencias profesionales y sus conocimientos sobre dispositivos de intervención y promoción de masculinidades desde una perspectiva de igualdad de género.

Uno de ellos será el Lic. Ariel Sánchez, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y exdirector de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

También participará el Dr. Pablo Cumini, director del Centro Integral de Varones de la Secretaría de Mujeres de Córdoba. La presencia de ambos profesionales permitirá incorporar al intercambio las experiencias de trabajo desarrolladas en Buenos Aires y Córdoba, particularmente en relación con las políticas destinadas a abordar las masculinidades y las intervenciones con varones.

De esta manera, el encuentro tendrá un componente de formación e intercambio técnico, con la participación de especialistas que cuentan con experiencia en organismos y espacios dedicados específicamente a estas temáticas.

Cuándo será la primera mesa intersectorial de trabajo

Las actividades tendrán continuidad el 19 de noviembre, cuando se desarrollará la denominada Primera Mesa de Trabajo Intersectorial para el Abordaje de Masculinidades en Clave de Cuidado. A diferencia de la jornada del día anterior, esta instancia estará orientada específicamente a reunir a diferentes referentes provinciales que trabajan con varones, con el propósito de conocer los abordajes que actualmente se llevan adelante en el territorio y avanzar en acuerdos para mejorar la articulación entre las instituciones.

Uno de los principales objetivos será identificar las modalidades de intervención existentes y analizar la viabilidad de establecer circuitos de derivación entre los distintos organismos y espacios que trabajan sobre estas problemáticas.

La mesa también buscará definir criterios compartidos respecto de la metodología de intervención y los mecanismos de seguimiento conjunto de aquellos casos que requieran una respuesta coordinada.

La propuesta apunta, de esta manera, a generar un espacio de intercambio entre referentes provinciales que permita reconocer las prácticas que ya se encuentran en funcionamiento y avanzar hacia procedimientos comunes para el abordaje de las situaciones que necesitan intervención institucional.

Entre los ejes previstos para esta instancia se destacan:

Conocimiento de los abordajes actuales: identificar las modalidades de trabajo que desarrollan los diferentes referentes provinciales con varones.

Circuitos de derivación: acordar y definir la viabilidad de mecanismos de derivación entre instituciones.

Metodologías de intervención: establecer criterios de trabajo para abordar las distintas situaciones.

Seguimiento conjunto: definir pautas compartidas para acompañar los casos que requieran intervención.

La intención es que los organismos participantes puedan avanzar en una coordinación que permita ordenar los procedimientos y fortalecer la comunicación entre las instituciones involucradas.

Recursos para abordar a varones que ejercen violencia

La Primera Mesa de Trabajo Intersectorial, coordinada en articulación con UNFPA Argentina y ONU, estará centrada en la presentación de recursos de trabajo destinados al abordaje de varones que ejercen violencia.

Este aspecto constituye uno de los ejes específicos de la actividad, ya que se buscará poner en común herramientas de intervención y plantear futuras acciones en la materia dentro de la provincia. La presentación de recursos permitirá trabajar sobre las alternativas disponibles para abordar estas situaciones, mientras que el intercambio entre los referentes provinciales estará orientado a establecer criterios que puedan ser utilizados de manera articulada por las distintas instituciones.

El encuentro también contempla la necesidad de avanzar en mecanismos de comunicación y seguimiento de los varones denunciados, procurando que las instituciones participantes puedan establecer pautas compartidas para intervenir en los casos que lo requieran.

En ese sentido, la coordinación intersectorial aparece como un componente fundamental de la propuesta, ya que el objetivo no se limita a conocer las experiencias existentes, sino que también busca establecer acuerdos concretos sobre cómo actuar frente a las situaciones que necesitan intervención.

Inscripción abierta

El Segundo Encuentro Provincial de Masculinidades en Clave de Cuidado, previsto para el 18 de noviembre, será abierto al público general y contará con un formulario de inscripción para quienes deseen participar de la jornada de formación.

La actividad comenzará a las 9 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en República 754.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQSPFrfSJCZng_Z9PkzQaUSNBpMc2tX8t6zv4erLK0JEoMnw/viewform