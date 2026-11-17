Aguas de Catamarca informó que se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de 160 milímetros en la intersección de avenida Los Minerales y calle Los Australes, en la zona sur de la ciudad. Las tareas forman parte de los trabajos necesarios para solucionar un inconveniente en la red de distribución y recuperar las condiciones habituales de prestación del servicio de agua potable.

Como consecuencia de esta intervención, distintos barrios del sector registran inconvenientes en el suministro, con situaciones de falta de agua o disminución de la presión. Según comunicó la empresa, las dificultades se mantendrán hasta horas de la noche, por lo que los usuarios de las zonas alcanzadas deberán contemplar esta situación durante el desarrollo de los trabajos y el posterior proceso de recuperación del servicio.

La reparación de la cañería constituye el eje de la intervención que lleva adelante el personal de Aguas de Catamarca, con tareas concentradas en el punto donde se encuentra la infraestructura afectada. Mientras se desarrolla el operativo, la prestación del servicio presenta limitaciones en diferentes sectores residenciales de la zona sur.

Los barrios afectados

El inconveniente en la red impacta sobre un conjunto de barrios en los que los usuarios pueden experimentar falta de agua o una presión inferior a la habitual. La empresa detalló cuáles son los sectores comprendidos por esta afectación, que se extenderá hasta horas de la noche.

Los barrios alcanzados son:

100 Viviendas.

120 Viviendas.

40 Viviendas.

50 Viviendas.

80 Viviendas.

90 Viviendas.

Bancario.

A estos sectores se suman Almirante Brown, Loteo Plumez y Romis Raiden, donde también pueden registrarse inconvenientes en la prestación.

De esta manera, la afectación comprende diferentes conjuntos habitacionales y sectores residenciales de la zona sur, con usuarios que podrían experimentar distintas condiciones en el abastecimiento, desde una interrupción del suministro hasta una reducción de la presión disponible.

Los trabajos finalizarán durante la tarde

En relación con el cronograma de intervención, Aguas de Catamarca indicó que los trabajos finalizarán en horas de la tarde. Sin embargo, la recuperación del suministro no será inmediata para todos los sectores, ya que, una vez concluidas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Esto significa que, aunque la reparación de la cañería concluya durante la tarde, los usuarios de los barrios afectados podrían continuar experimentando dificultades hasta que se complete la recuperación de las condiciones habituales de distribución.

La empresa señaló expresamente que la restitución del servicio se producirá de forma gradual, por lo que la normalización dependerá del desarrollo de ese proceso posterior a la finalización de los trabajos.

Mientras tanto, la recomendación para los vecinos es hacer un uso responsable de las reservas de agua disponibles hasta que el suministro se encuentre completamente normalizado. Esta solicitud adquiere particular importancia para los hogares que registran falta de agua o baja presión, debido a que deberán administrar las reservas almacenadas para cubrir sus necesidades durante el período de afectación y recuperación del servicio.