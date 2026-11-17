La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó adelante una nueva ablación de córneas en el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista, en el marco de las acciones destinadas a posibilitar el acceso a trasplantes para pacientes que necesitan este tipo de intervención.

El procedimiento tuvo como donante a un paciente masculino de 44 años y representa una nueva oportunidad para quienes aguardan la posibilidad de recuperar o mejorar su visión mediante un trasplante de córneas. La intervención se realizó en las instalaciones del centro público que funciona en el Hospital San Juan Bautista, desde donde se desarrollan las tareas vinculadas con la ablación y el proceso de procuración de tejidos para trasplante.

Las córneas obtenidas serán enviadas al Banco de Ojos de Santiago del Estero, donde deberán atravesar las correspondientes etapas de procesamiento y categorización. Una vez completado ese procedimiento, podrán ser asignadas a pacientes de Catamarca que se encuentran en lista de espera y necesitan recibir un trasplante.

De esta manera, la nueva ablación se incorpora al circuito de donación y distribución de tejidos, con el objetivo de que las córneas procuradas puedan llegar a quienes requieren una intervención y reúnen las condiciones para acceder a ella.

La situación de los pacientes que esperan un trasplante

La información proporcionada por el área sanitaria permite dimensionar la importancia de cada procedimiento de ablación realizado en la provincia. Actualmente, el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista cuenta con dos pacientes en lista de espera, mientras que otros 12 pacientes catamarqueños se encuentran en centros de salud de la provincia de Córdoba, aguardando la posibilidad de acceder a un trasplante.

Estos datos reflejan que la necesidad de córneas para intervenciones de trasplante alcanza a pacientes que reciben atención tanto dentro como fuera de Catamarca. En ese contexto, cada nueva donación representa una posibilidad concreta para avanzar en la respuesta a las personas que esperan por este tipo de tratamiento.

Uno de los aspectos centrales de la información difundida por la DAICA es que por cada ablación de córneas dos personas de la provincia que se encuentran en lista de espera tienen la posibilidad de recibir un trasplante. Esto significa que un único procedimiento puede generar oportunidades para dos pacientes, siempre a partir del procesamiento, la categorización y la posterior asignación de los tejidos.

Quiénes pueden ser donantes en Argentina

Además de informar sobre la nueva ablación, la DAICA recordó cuáles son las condiciones establecidas en Argentina para ser considerado donante.

De acuerdo con la normativa vigente mencionada en la información difundida, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa de donar o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Este criterio establece que la voluntad de donar puede expresarse a través de diferentes mecanismos habilitados, que permiten dejar asentada la decisión de manera formal. Para ello, existen distintas alternativas que facilitan el registro de la voluntad de cada persona.

La posibilidad de manifestar la decisión mediante diferentes canales permite que quienes desean ser donantes puedan realizar el trámite en organismos oficiales, por medios postales, a través de herramientas digitales o durante la gestión de su documento nacional de identidad.

Las cuatro alternativas para registrar la voluntad de donar

Quienes deseen expresar su voluntad de ser donantes pueden hacerlo mediante los siguientes procedimientos:

En el INCUCAI o en organismos provinciales: firmando un acta en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o en los organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.

A través del Correo Argentino: enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino.

Mediante la aplicación Mi Argentina: creando una cuenta en la plataforma y validando previamente la identidad para poder registrar la voluntad de donar.

Al tramitar el DNI: solicitando que la voluntad de donación quede asentada en el documento cuando se inicia el trámite correspondiente.

Estas alternativas constituyen los mecanismos informados para dejar registrada la decisión personal respecto de la donación. Cada una permite formalizar esa voluntad por una vía diferente, de acuerdo con las posibilidades de acceso de cada ciudadano.