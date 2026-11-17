El departamento Valle Viejo cuenta con un nuevo establecimiento destinado a la atención de pacientes con enfermedades renales. Se trata de HumaniDar, el nuevo Centro Médico Renal, que fue recientemente inaugurado a partir de una inversión privada y con garantía de FOGACAT, incorporando servicios especializados para responder a distintas necesidades de salud de la población.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil visitó las instalaciones del establecimiento, acompañado por la ministra de Salud, Johana Carrizo; el director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, y la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron las características del nuevo espacio sanitario, que cuenta con un equipo integrado por diez profesionales especializados en enfermedades renales y que ya comenzó a desarrollar prestaciones destinadas a pacientes que necesitan atención y tratamientos específicos.

La puesta en funcionamiento de HumaniDar representa una ampliación de la oferta de servicios médicos disponibles en el departamento, particularmente en una especialidad que requiere seguimiento profesional y tratamientos adecuados para las distintas patologías que afectan el funcionamiento de los riñones.

La incorporación de este establecimiento permite sumar capacidad de atención en el territorio y acercar prestaciones especializadas a los habitantes de Valle Viejo, evitando que determinados pacientes deban trasladarse hacia otros puntos de la provincia para acceder a los servicios que necesitan.

La unidad de diálisis ya se encuentra en funcionamiento

Uno de los principales servicios incorporados por HumaniDar es su unidad de diálisis, que ya comenzó a funcionar y está destinada principalmente a pacientes del departamento Valle Viejo. Durante la visita de las autoridades, la directora de la institución, María Pernasetti, explicó que esta unidad constituye uno de los ejes centrales de la prestación médica que ofrece el nuevo establecimiento.

El objetivo es brindar atención a los pacientes de la zona y evitar que deban trasladarse hacia otros puntos de la provincia para recibir sus tratamientos. De esta manera, la disponibilidad de un centro especializado en Valle Viejo busca reducir las distancias que deben recorrer las personas que necesitan diálisis, además de disminuir los gastos y los tiempos asociados a esos desplazamientos.

La posibilidad de acceder a este tratamiento en el propio departamento representa un aspecto importante para los pacientes que requieren atención periódica, ya que permite acercar el servicio al lugar donde residen y reducir las exigencias vinculadas con los traslados.

En este sentido, la apertura de la unidad de diálisis no solamente incorpora una nueva prestación médica, sino que también responde a la necesidad de facilitar el acceso a tratamientos especializados para los vecinos de Valle Viejo.

Nefrología clínica y tratamiento de distintas enfermedades renales

Además de la unidad de diálisis, HumaniDar ofrece atención en nefrología clínica, con tratamiento y abordaje de diferentes patologías relacionadas con las enfermedades renales.

Entre las afecciones contempladas dentro de sus prestaciones se encuentran la nefropatía diabética, la hipertensión arterial, la litiasis renal y las enfermedades renales hereditarias. Estas especialidades permiten que el establecimiento brinde atención a pacientes con distintas condiciones que comprometen la salud renal, ampliando el alcance de los servicios disponibles más allá de los tratamientos de diálisis.

Las prestaciones que ofrece el centro comprenden:

Diálisis: tratamiento destinado a pacientes que requieren este procedimiento.

Nefrología clínica: atención especializada en enfermedades renales.

Nefropatía diabética: abordaje de esta patología vinculada con la diabetes.

Hipertensión arterial: atención de pacientes con esta condición.

Litiasis renal: tratamiento de los problemas relacionados con la formación de cálculos renales.

Enfermedades renales hereditarias: atención de patologías de origen hereditario que afectan los riñones.

Con estas prestaciones, el nuevo centro médico incorpora diferentes alternativas de atención para personas que presentan enfermedades renales y necesitan seguimiento especializado.

El equipo de diez profesionales constituye el componente humano y técnico sobre el que se organiza la actividad de la institución, que busca responder a las necesidades de los pacientes mediante servicios específicos de nefrología y tratamiento renal.

Una inversión privada con garantía de FOGACAT

Otro de los aspectos destacados de la apertura de HumaniDar es su modalidad de desarrollo, ya que el establecimiento fue concretado mediante una inversión privada con garantía de FOGACAT.

La incorporación de este nuevo centro médico suma infraestructura sanitaria al departamento y amplía las posibilidades de atención especializada para la población.

La visita del gobernador Raúl Jalil, junto con la ministra de Salud, Johana Carrizo; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti, y la intendenta Susana Zenteno, permitió conocer el funcionamiento de las instalaciones y las prestaciones que ya se encuentran disponibles.

Durante la recorrida también se puso de relieve el trabajo que desarrolla la institución bajo la dirección de María Pernasetti, particularmente a partir de la puesta en marcha de la unidad de diálisis y de los servicios de nefrología clínica.