Catamarca recibe el Fampress más largo de la historia del Periodismo Turístico

Catamarca se prepara para recibir una de las etapas centrales del Fampress 2026 impulsado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), una experiencia que fue definida como el recorrido de prensa turística más extenso realizado hasta el momento por la entidad.

La gira comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 23 de septiembre, con un itinerario que atraviesa seis provincias argentinas. El recorrido ya incluyó Buenos Aires, Jujuy, Salta y Tucumán, mientras que próximamente llegará a Catamarca y La Rioja.

En ese extenso itinerario, Catamarca tendrá una presencia destacada. La delegación permanecerá en la provincia durante siete días, del 13 al 19 de septiembre, período en el que los periodistas podrán recorrer diferentes territorios y propuestas turísticas, culturales y gastronómicas.

La experiencia cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y contempla actividades en distintos destinos y atractivos de San Fernando del Valle de Catamarca y Tinogasta, municipios que serán anfitriones y co-organizadores de la gira. A la agenda se sumarán visitas a atractivos de El Rodeo y Valle Viejo, con el acompañamiento de esos municipios y del sector privado.

La propuesta busca que los comunicadores no solamente conozcan los destinos a través de información institucional, sino que puedan experimentar directamente aquello que luego será objeto de sus producciones periodísticas.

Una delegación encabezada por la OMPT

La comitiva estará encabezada por el presidente de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, Miguel Ledhesma, procedente de México. Junto a él viajarán integrantes de la organización y comunicadores especializados provenientes de distintos países de Latinoamérica y otros mercados.

La agenda prevista para Catamarca combinará diferentes dimensiones vinculadas con la actividad turística. Los periodistas participarán de recorridos turísticos, experiencias culturales y gastronómicas y encuentros con referentes locales, además de espacios destinados a conocer de primera mano la diversidad de propuestas que ofrece la provincia.

La presencia de estos profesionales adquiere relevancia dentro de la estrategia de promoción, ya que el objetivo del viaje es que los comunicadores puedan conocer los destinos directamente, recorrer sus paisajes, acercarse a su patrimonio y cultura, experimentar su gastronomía y tomar contacto con quienes forman parte de las propuestas turísticas.

A partir de esa experiencia, podrán generar contenidos periodísticos destinados a sus respectivos medios y audiencias, trasladando las características de los lugares visitados a públicos de diferentes países y mercados.

El primer contacto comenzó en Buenos Aires

El vínculo de la delegación con Catamarca comenzó antes de la llegada a la provincia. El primer acercamiento se produjo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, donde los periodistas fueron recibidos por su responsable, Anina Mosconi, junto a su equipo.

Ese encuentro tuvo lugar antes de que la comitiva iniciara su recorrido por el Norte argentino y permitió presentar algunos de los principales circuitos turísticos catamarqueños mediante imágenes, mapas, productos regionales y presentaciones.

Entre las propuestas que fueron dadas a conocer se encuentran tres circuitos que forman parte de la identidad turística de la provincia:

Ruta del Telar.

Ruta del Adobe.

Ruta de los Seismiles.

Ese primer contacto, desarrollado a través de materiales y presentaciones, tendrá ahora su continuidad en territorio catamarqueño. La intención es que aquello que fue presentado en Buenos Aires pueda ser conocido y experimentado directamente por los periodistas durante los siete días de permanencia en la provincia.

Del relato institucional a la experiencia directa

La llegada del Fampress representa una instancia para mostrar Catamarca desde la perspectiva de quienes recorrerán sus destinos y tomarán contacto con sus protagonistas.

El objetivo central será que los comunicadores conozcan destinos, paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y protagonistas, elementos que posteriormente podrán transformarse en contenidos periodísticos para sus propios medios y audiencias. La estrategia articula así la promoción turística con la producción de contenidos. La experiencia de los periodistas estará vinculada directamente con los lugares que visiten, las propuestas que conozcan y los actores locales con los que puedan encontrarse durante el recorrido.

En ese marco, la participación conjunta de organismos públicos, municipios y sector privado permitirá desarrollar una agenda destinada a exhibir distintas facetas de la provincia y sus propuestas turísticas.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte también convocó a periodistas y medios locales a participar de una conferencia de prensa que tendrá lugar el lunes 14 de septiembre, a las 10.30, en CATA, Sarmiento 613.

El encuentro tendrá como propósito compartir parte del recorrido y presentar la estrategia de promoción del destino Catamarca a través de esta acción, en la que colaboran el sector público y el sector privado.

Una organización dedicada al periodismo turístico

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) es una entidad sin fines de lucro creada en 2011, en San Luis, Argentina. Su actividad está orientada a reunir y capacitar a profesionales especializados en periodismo turístico de distintos países. Dentro de sus actividades desarrolla viajes de prensa, congresos, encuentros y capacitaciones vinculados con la comunicación de destinos y el desarrollo del turismo.

El Fampress 2026 reúne en esta oportunidad a periodistas especializados procedentes de diferentes lugares. La delegación incluye profesionales de Alemania, Brasil, México, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Perú, Venezuela y Argentina, entre otros países.

El recorrido tiene como propósito generar producción periodística sobre los destinos visitados y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre comunicadores, instituciones y actores vinculados con el sector turístico.

Tinogasta será sede del 12° Foro Internacional de Líderes de Turismo

Dentro de la agenda catamarqueña también se destaca la realización del 12° Foro Internacional de Líderes de Turismo, previsto para el 16 de septiembre en Tinogasta.

El encuentro tendrá como eje "Estrategias para Fortalecer el Turismo en Territorios Emergentes" y contará con la participación de especialistas y profesionales del sector.

La realización del foro se incorporará así al itinerario de la delegación internacional y sumará un espacio específico para abordar las estrategias vinculadas con el fortalecimiento del turismo en territorios emergentes.

La llegada del Fampress 2026 y el desarrollo del foro confluirán durante septiembre en una misma agenda de promoción, intercambio y producción vinculada con el turismo.

Con la presencia de veinte periodistas especializados procedentes de distintos países, Catamarca formará parte de un recorrido internacional que se extenderá durante 23 días y atravesará seis provincias argentinas. Entre el 13 y el 19 de septiembre, la provincia será escenario de una experiencia que buscará transformar el recorrido de sus visitantes en nuevas miradas y contenidos periodísticos sobre sus destinos.

El Fampress más largo de la historia de la OMPT llegará así a Catamarca con una agenda que pondrá en contacto a periodistas, instituciones, municipios y sector privado, con el propósito de mostrar, desde el territorio, la diversidad turística, cultural y gastronómica de la provincia.