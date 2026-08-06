Catamarca recibe por primera vez la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs

El Torneo Federal de Chefs 2026 continúa recorriendo distintas provincias del país en busca de los equipos que integrarán la Gran Final Nacional, prevista para realizarse entre el 2 y el 4 de septiembre en La Rural Predio Ferial, en el marco de HOTELGA 2026. Luego de las distintas rondas clasificatorias desarrolladas en otras jurisdicciones, este jueves es el turno de Catamarca, que por primera vez recibe esta instancia del certamen.

La competencia reúne a equipos que presentan propuestas gastronómicas centradas en la identidad culinaria de cada región, el uso de productos locales y la aplicación de técnicas profesionales, aspectos que constituyen los principales criterios de evaluación durante todo el torneo.

En la provincia, la Ronda Clasificatoria del Torneo Federal de Chefs 2026 se desarrolla en el Complejo UTHGRA, ubicado en Valle Viejo, con el objetivo de seleccionar al equipo que representará a Catamarca en la instancia nacional. La organización del evento está a cargo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto con la seccional local de UTHGRA Catamarca, instituciones responsables de llevar adelante esta etapa clasificatoria.

La identidad gastronómica regional

La instancia provincial tiene como propósito destacar la riqueza de la cocina regional mediante la utilización de productos de cercanía o kilómetro cero, promoviendo preparaciones que reflejen la identidad culinaria de cada territorio.

Los equipos que resulten ganadores en esta y en las restantes rondas federales accederán a la Gran Final, que tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre de 2026 durante la feria HOTELGA, que se desarrollará en La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

Allí competirán los representantes de las distintas provincias que logren superar las etapas clasificatorias organizadas a lo largo del país.

¿Quiénes participan?

El presidente de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca, Raúl Kotler, destacó que se trata de la primera vez que la provincia organiza una ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs. En declaraciones a La Unión, explicó cómo estará conformada la competencia y señaló: "Vamos a tener cuatro establecimientos participando y aparte va a haber tres grupos más de chicos que están estudiando en UTHGRA que también van a participar".

De esta manera, además de los establecimientos gastronómicos, estudiantes de la institución formarán parte de la jornada, compartiendo el espacio competitivo con los equipos participantes. En total el certamen reúne a siete duplas de cocineros que buscan obtener el pasaje a la final.

Cómo será la competencia y qué evaluará el jurado

Kotler explicó que uno de los requisitos para participar es que los equipos sean socios de la asociación. También detalló el formato de la competencia, indicando que cada equipo estará integrado por un chef y un ayudante, quienes dispondrán de dos horas para elaborar dos preparaciones.

Según explicó, los participantes deberán realizar:

Un primer plato.

Un plato principal.

Uno de los aspectos fundamentales del certamen será la utilización de la mayor cantidad posible de productos locales, elemento que constituye uno de los ejes centrales de la propuesta gastronómica.

Respecto del sistema de evaluación, Kotler precisó: "Esto consta de dos platos que tienen que hacer los equipos, que es un chef y un ayudante y durante dos horas tienen para hacer dos platos, un primer plato y un plato principal. Una de las características es que tienen que usar la mayor cantidad de productos locales para hacer ese plato. El plato se evalúa desde el momento que ingresa, qué productos utiliza, cómo los utiliza, la técnica, la presentación, la relación que tiene el chef con su ayudante, hasta llegar al producto final, que es el plato que se lo van a presentar".

Para esta edición, la evaluación estará a cargo de cuatro miembros del jurado, quienes analizarán tanto las preparaciones como la presentación realizada por cada uno de los equipos.

Los criterios contemplarán distintos aspectos del proceso de elaboración, desde la selección y utilización de los ingredientes hasta la coordinación entre el chef y su ayudante y el resultado final presentado ante el jurado.

Un hito para la provincia

Al referirse a la importancia de la realización de esta ronda clasificatoria en Catamarca, Raúl Kotler sostuvo que representa una oportunidad de crecimiento para el sector gastronómico provincial.

"Y el ganador de esa ronda va a representar al país en la feria internacional que es en Madrid. Así que esto es un primer paso que damos en Catamarca, un paso de calidad, para que nuestros chefs vayan aprendiendo, vayan contactándose con otros colegas y vamos aprendiendo a tratar mejor a nuestros turistas y ofreciéndoles un mejor servicio y mejor calidad en los productos gastronómicos. Sin duda es un hito importante para Catamarca", afirmó.

Con la realización de esta primera ronda clasificatoria en la provincia, Catamarca se suma al recorrido nacional del Torneo Federal de Chefs 2026, una competencia que promueve la cocina regional, la utilización de productos locales y el intercambio profesional entre cocineros de todo el país. La jornada desarrollada en el Complejo UTHGRA de Valle Viejo definirá al equipo que representará a la provincia en la final nacional prevista para septiembre, en el marco de HOTELGA 2026, donde convergerán los mejores exponentes surgidos de las distintas etapas federales.