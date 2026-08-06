Habilitan con extrema precaución la Ruta Provincial N° 4

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N° 4, camino que conduce a El Rodeo, fue habilitada al tránsito, aunque la circulación deberá realizarse con extrema precaución debido a que continúan desarrollándose tareas vinculadas al operativo desplegado por los incendios.

La habilitación del camino permite nuevamente el paso de vehículos, pero las autoridades remarcaron que las condiciones exigen una conducción responsable y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en el lugar.

Desde el organismo provincial señalaron que quienes transiten por ese sector deberán hacerlo con velocidad reducida y mantenerse atentos a las indicaciones impartidas por el personal que permanece trabajando sobre la ruta.

Recomendaciones

La Dirección Provincial de Vialidad reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a los conductores con el objetivo de garantizar una circulación segura mientras continúan las tareas operativas.

Entre las principales indicaciones se encuentran:

Circular con velocidad reducida.

Respetar en todo momento las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Extremar las medidas de precaución durante todo el recorrido por la Ruta Provincial N° 4.

Estas recomendaciones responden a la presencia permanente de distintos organismos que continúan desarrollando tareas en la zona afectada por los incendios.

Continúa el operativo

A pesar de la rehabilitación del tránsito, el operativo no concluyó y diferentes instituciones provinciales permanecen desplegadas sobre el camino. En el lugar continúan trabajando de manera coordinada:

Bomberos.

La Brigada de Lucha contra Incendios Forestales.

La Policía de la Provincia.

Defensa Civil.

La presencia de estos equipos responde a las tareas que todavía se desarrollan en el marco del operativo, motivo por el cual las autoridades insisten en la necesidad de respetar las restricciones, la señalización y las instrucciones impartidas por el personal presente sobre la ruta.