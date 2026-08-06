La ANMAT prohibió lotes de una reconocida marca de crema antiinflamatoria: porqué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de dos lotes de una reconocida marca de crema antiinflamatoria, luego de que fueran robados durante un hecho delictivo ocurrido en una planta industrial donde se realizaban tareas de acondicionamiento.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4753/26, por la cual el organismo resolvió impedir la circulación de dos productos pertenecientes a la firma Gramon Millet S.A., con el objetivo de proteger la salud de la población. Los lotes alcanzados por la medida son los siguientes:

Átomo Desinflamante Forte crema x 100 g. Lote: 00023 . Vencimiento: 05/28 .

Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 g. Lote: 00214 . Vencimiento: 05/28 .



Según explicó la ANMAT, la medida fue adoptada luego de que la empresa titular comunicara el robo de esos lotes durante un hecho ilícito registrado en una de las plantas industriales donde se desarrollaban tareas de acondicionamiento de los productos.

Resguardar la salud de la población

De acuerdo con lo informado por la firma, los productos sustraídos no fueron comercializados y los remanentes correspondientes a ambos lotes fueron enviados a destrucción. Sin embargo, la autoridad sanitaria resolvió avanzar igualmente con la prohibición de esos medicamentos debido a que no es posible establecer en qué condiciones permanecieron las unidades robadas.

Desde la ANMAT explicaron que la decisión responde a que "se desconoce la condición y el estado de los lotes mencionados", circunstancia que impide garantizar la seguridad de los productos y fundamenta la medida preventiva adoptada para todo el país.

Tres lotes de un jarabe

En otra disposición difundida por el organismo, la Disposición N.º 4754/2026, la ANMAT también prohibió el uso, la comercialización y la distribución de tres lotes de un jarabe luego de otro hecho delictivo registrado en una planta industrial.

El producto alcanzado por esta medida es:

ZETROTRAX , jarabe por 240 ml . Lote EAIB6 . Lote EAIB7 . Lote EAIB8 .

, jarabe por .

La resolución se originó a partir de una denuncia presentada por Laboratorios Dalban, que informó el robo de diversos medicamentos durante un hecho ilícito ocurrido en su planta ubicada en Haedo.

La denuncia de Laboratorios Dalban

Según detalló la empresa, los frascos sustraídos todavía no habían sido acondicionados en su envase secundario, es decir, aún no contaban con el estuche correspondiente.

No obstante, los envases sí poseían la etiqueta autorizada, en la que figuraban la identificación del producto, el número de lote y la fecha de vencimiento.

Tras advertir el robo, la firma realizó la conciliación del stock disponible y posteriormente presentó la correspondiente denuncia policial, procedimiento que dio origen a la intervención de la autoridad sanitaria.

El fundamento de las medidas adoptadas

En ambos casos, la ANMAT fundamentó las prohibiciones en la imposibilidad de garantizar las condiciones en las que permanecieron los medicamentos luego de haber sido sustraídos durante los hechos delictivos. Respecto de los lotes del jarabe, el organismo señaló que "dado que se desconoce la condición y el estado de conservación de las unidades sustraídas, no es posible garantizar su seguridad, calidad e integridad", motivo por el cual resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

La autoridad sanitaria remarcó que la finalidad de estas disposiciones es evitar riesgos para quienes pudieran adquirir o utilizar estos productos, considerando que las unidades robadas quedaron fuera del circuito de control habitual y, por lo tanto, no puede certificarse el estado en el que se encuentran.

Productos alcanzados por las disposiciones

Las medidas dispuestas por la ANMAT comprenden los siguientes medicamentos:

Disposición 4753/26 Átomo Desinflamante Forte crema x 100 g . Lote: 00023 . Vencimiento: 05/28 . Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 g . Lote: 00214 . Vencimiento: 05/28 .

Disposición N.º 4754/2026 ZETROTRAX jarabe por 240 ml . Lotes: EAIB6 , EAIB7 y EAIB8 .



Con estas disposiciones, la ANMAT resolvió impedir la circulación de los lotes involucrados en ambos hechos delictivos, argumentando que el desconocimiento sobre su estado de conservación impide asegurar su seguridad, calidad e integridad, razón por la cual dispuso su prohibición en todo el territorio nacional.