Docente de la UNCA representó a la Argentina en el Mundial Máster de Hockey sobre césped

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) celebró la destacada participación del profesor Tomás Guzmán, docente de hockey de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, quien representó a la Argentina como integrante del Seleccionado Argentino Masculino Máster +50 durante la Copa del Mundo de la World Masters Hockey, desarrollada en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos.

La presencia del docente en una competencia de carácter internacional constituye un hecho relevante para la comunidad universitaria, al tratarse de un torneo que reunió a los mejores seleccionados de la categoría y que convocó a jugadores con una amplia trayectoria dentro del hockey sobre césped.

Desde la institución destacaron esta participación como un motivo de orgullo, al reconocer el compromiso y el desempeño del profesor en un certamen que reúne a representantes de distintos países y que se caracteriza por su alto nivel deportivo.

Los mejores seleccionados de la categoría

La Copa del Mundo de la World Masters Hockey se desarrolló en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos, y convocó a los mejores seleccionados del mundo de la categoría Máster +50.

El certamen reunió a equipos integrados por jugadores con una extensa trayectoria internacional, configurando un torneo de gran nivel competitivo, en el que cada seleccionado debió afrontar exigentes compromisos frente a representativos de distintos continentes.

La participación argentina se dio en ese contexto de máxima competencia, compartiendo el escenario con equipos que forman parte de la élite mundial del hockey sobre césped en la categoría.

Un seleccionado con representación federal

La delegación argentina estuvo integrada por una base de experimentados deportistas provenientes de diferentes provincias del país, reflejando el carácter federal de la conformación del equipo nacional.

Entre las jurisdicciones representadas estuvieron:

Mendoza.

Buenos Aires.

Santa Fe.

Corrientes.

Catamarca.

Santiago del Estero.

La presencia de jugadores de distintas regiones del país puso de manifiesto la diversidad y el alcance nacional del seleccionado argentino que participó en la Copa del Mundo.

En ese contexto, el profesor Tomás Guzmán integró el plantel que representó a la Argentina en la competencia desarrollada en Rotterdam.

Una exigente competencia internacional

Durante el desarrollo del campeonato, el Seleccionado Argentino Masculino Máster +50 afrontó un exigente calendario de partidos frente a representativos de Sudamérica y Europa.

A lo largo de la competencia, el equipo demostró un alto nivel de juego, además de mantener el compromiso y el espíritu deportivo que caracterizaron su desempeño en cada uno de los encuentros disputados. El torneo representó una exigente prueba para todos los seleccionados participantes, al reunir a equipos conformados por jugadores de amplia experiencia internacional.

Reconocimiento para la comunidad universitaria

La Universidad Nacional de Catamarca destacó que la participación del profesor Tomás Guzmán constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria.

Desde la institución señalaron que su presencia en una competencia de jerarquía mundial representa el esfuerzo, la dedicación y la excelencia deportiva que caracterizan a quienes forman parte de la universidad.

Asimismo, remarcaron que integrar el seleccionado argentino en un campeonato de estas características reafirma el compromiso institucional con la promoción del deporte, la formación integral y el desarrollo permanente de sus docentes y deportistas.

La actuación del profesor fue presentada como un ejemplo del trabajo que la universidad impulsa a través de sus espacios deportivos y de las acciones desarrolladas desde la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles.

Reconocimiento de la Secretaría de Bienestar Universitario

Desde la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles expresaron sus felicitaciones al profesor Tomás Guzmán por haber formado parte del seleccionado nacional que representó al país en el Mundial Máster de Hockey sobre Césped.

El reconocimiento institucional destacó que este logro "prestigia al deporte universitario y constituye un ejemplo de perseverancia y pasión por el hockey sobre césped".

Ese mensaje puso en valor la trayectoria y el compromiso del docente, al tiempo que resaltó el significado que tiene su participación internacional para la Universidad Nacional de Catamarca y para el deporte universitario.