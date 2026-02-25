Docentes de Andalgalá convocan a movilización en medio de la apertura de paritaria

En un contexto de creciente malestar en el interior provincial, docentes autoconvocados de Andalgalá convocaron a una movilización para este miércoles 25 de febrero a las 21 horas, en el marco de los reclamos salariales y de las paritarias previstas. La convocatoria se da en simultáneo con la formalización de la apertura de la negociación salarial entre el Gobierno provincial y la Intersindical docente, instancia que marcará el inicio de la discusión formal sobre recomposición de haberes.

El llamado a la protesta fue difundido bajo el título "Movilización de docentes autoconvocados Andalgalá", con el eje puesto en la necesidad de visibilizar la situación salarial del sector y exigir respuestas concretas en la mesa de negociación.

"No se trata solo de números"

En el mensaje de convocatoria, los educadores remarcan que el reclamo excede la discusión estrictamente salarial y apunta también a las condiciones laborales. "NO se trata solo de NÚMEROS, se trata de condiciones dignas de trabajo", expresa el texto difundido, subrayando que la demanda abarca tanto el ingreso mensual como el contexto en el que desarrollan su tarea.

La consigna central insiste en la necesidad de salarios reales que no pierdan poder adquisitivo frente al proceso inflacionario. "Sostenemos el reclamo por salarios reales, no por aumentos que se diluyen en la inflación", señala la convocatoria, marcando una postura clara respecto de la modalidad y el alcance de la recomposición que esperan del proceso paritario.

Unidad y participación como ejes

El mensaje también pone el acento en la participación colectiva como herramienta para fortalecer el reclamo. Entre las consignas destacadas se encuentran:

"Participar es hacerse escuchar"

"La unidad fortalece el reclamo"

Estas expresiones reflejan la intención de ampliar la convocatoria y consolidar un frente común entre docentes que, en distintos puntos del interior provincial, vienen manifestando inquietudes similares respecto de la evolución salarial y las condiciones de trabajo.

El hecho de que la movilización surja desde docentes autoconvocados en Andalgalá da cuenta de un escenario donde el reclamo trasciende las estructuras sindicales formales y se expresa también a través de iniciativas de base.

Paritaria y presión en el interior

La protesta coincide con la formalización de la apertura de la paritaria salarial entre la Provincia y la Intersindical docente, instancia clave para definir la pauta de incremento que regirá en el corto plazo. La simultaneidad entre la movilización y el inicio de la negociación agrega un componente de presión al proceso.

En el interior provincial, el reclamo por mejoras salariales viene creciendo, con planteos que apuntan a la necesidad de recomposiciones que impacten de manera efectiva en el bolsillo y no queden desactualizadas frente a la inflación.

La convocatoria de Andalgalá se inscribe en ese marco más amplio de demandas, donde los docentes buscan incidir en la discusión paritaria a través de la movilización y la visibilización pública de sus planteos.

Una jornada con doble escenario

Este miércoles se presenta así con un doble escenario: por un lado, la apertura formal de la negociación salarial entre el Gobierno provincial y la Intersindical docente, además de UDA y SUTECA; por otro, la movilización convocada por educadores autoconvocados en Andalgalá a las 21 horas.

La cita oficial con los gremios está pautada para las 11:30 hs en el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos (C.A.P.E., Pabellón N° 3).