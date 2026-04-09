Catamarca recibirá 9.600 nuevas dosis de la vacuna antigripal

Finalmente el Ministerio de Salud de Catamarca confirmó que durante jueves y viernes la provincia recibirá un nuevo envío de vacunas antigripales remitidas por el Ministerio de Salud de la Nación. El ingreso de nuevas dosis se da en medio de un creciente interés de la población por esta vacuna, la cual era reclamada con insistencia en los centros de salud.

A Catamarca llegará un total de 9.600 nuevas dosis, distribuidas en dos partidas de 4.800 cada una. Una vez recepcionadas, las vacunas serán distribuidas en toda la provincia y quedarán disponibles para su aplicación a partir del lunes 13 de abril. La llegada escalonada del lote responde al esquema de envíos parciales dispuesto para la campaña, mediante el cual Nación remite partidas reducidas en diferentes etapas.

El esquema total previsto para la Campaña 2026

Para la Campaña 2026, a Catamarca se le asignó un total de dosis segmentado por grupos etarios y tipos de formulación. La distribución total prevista es la siguiente:

39.740 dosis de vacuna antigripal para adultos

10.652 dosis pediátricas

13.336 dosis de vacuna adyuvantada para adultos mayores

Estas cantidades corresponden al total planificado para toda la campaña, aunque desde la cartera sanitaria se aclaró que las partidas son enviadas por el Ministerio nacional en lotes parciales y reducidos, lo que determina un abastecimiento progresivo. Hasta el momento, la provincia ya recibió 21.440 dosis de vacuna antigripal, por lo que el nuevo lote de 9.600 profundizará el despliegue territorial de la campaña.

Población objetivo adulta

En relación con la población objetivo comprendida entre los 25 meses y los 64 años, la estimación oficial alcanza a 37.317 personas. Dentro de este universo se incluyen:

Embarazadas

Puérperas

Personal de salud

Personal esencial

Personas con factores de riesgo

Frente a esa proyección, la asignación de 39.740 dosis para adultos permitiría, en principio, cubrir la demanda prevista para este segmento poblacional. Este dato aparece como uno de los puntos de mayor solidez dentro del diseño de la campaña, al mostrar una correspondencia entre la cantidad de dosis asignadas y el tamaño del grupo a inmunizar.

El escenario pediátrico y la disponibilidad prevista

En el caso de la población pediátrica, el objetivo de la campaña está centrado en niños y niñas de 6 a 24 meses, cuya población estimada en la provincia asciende a 5.483. Para ese segmento, la asignación prevista es de 10.652 dosis, cifra que supera ampliamente la proyección poblacional.

Los datos técnicos del segmento pediátrico muestran:

Población objetivo: 5.483

Dosis asignadas: 10.652

Este diferencial representa una disponibilidad que, en términos numéricos, aparece suficiente para responder al universo previsto dentro de la campaña.

El punto crítico: la cobertura de mayores de 65 años

El aspecto más sensible del esquema planteado por la campaña aparece en la población de 65 años o más. En Catamarca, este grupo alcanza a 43.383 personas, mientras que la asignación prevista es de 13.336 dosis de vacuna adyuvantada.

Se trata de la formulación especialmente recomendada para adultos mayores, debido a que ofrece una mejor respuesta inmunológica para este grupo etario. La comparación entre población y dosis disponibles expone con claridad el punto crítico:

Población de 65 años o más: 43.383

Dosis adyuvantadas asignadas: 13.336

Este desfasaje constituye el principal desafío dentro de la campaña, al tratarse del grupo con mayor necesidad de una formulación específica y con una asignación considerablemente menor a la población estimada.