La EPET N°8 participó de la Expo Agro Ganadera y Productiva en Saujil

En el marco de las actividades por el 117° aniversario de Saujil, el viernes pasado se llevó a cabo la Expo Agro Ganadera y Productiva de la EPET N°8, en el Parque Biosaludable de la localidad de Saujil, departamento Pomán.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y comunidad en torno a una propuesta que tuvo como eje central la innovación, el trabajo y la producción, poniendo en valor los conocimientos y capacidades desarrollados por los alumnos de la institución.

Durante la exposición se presentaron diversos proyectos, entre ellos yogurt griego, uso de sales neutras con aplicación fungicida, Club de Mini Emprendedores, calefón solar casero y propuestas de planos y lapicera 3D.

La Expo también permitió acercar a la comunidad iniciativas vinculadas con la producción sustentable, el aprovechamiento de recursos, la tecnología y el desarrollo de emprendimientos, demostrando el potencial de la educación técnica para generar propuestas concretas y vinculadas con el entorno.

Un rol destacado tuvieron los coordinadores de la Escuela Técnica, Ing. Ricardo Algañaraz y Prof. Eduardo Algañaraz, quienes estuvieron a cargo de la organización y coordinación de la jornada, acompañando a estudiantes y docentes y fortaleciendo el vínculo entre la formación técnica y el sector productivo.

De esta manera, la EPET N°8 de Saujil volvió a abrir sus puertas a la comunidad para compartir el trabajo de sus estudiantes y docentes, promoviendo la educación, producción e innovación en el marco de una fecha tan significativa para la localidad.