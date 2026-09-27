Universidades van a un paro de 72 horas y reclaman por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Plenario de CONADU Histórica resolvió llevar adelante un paro total de actividades por 72 horas, en confluencia con CONADU. La medida fue difundida en Catamarca por GDU-Catamarca a través de sus redes sociales.

Entre los principales reclamos se encuentra el cumplimiento inmediato de la medida cautelar, que establece una actualización salarial del 33,4% adeudado, además de la recomposición correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) posterior.

Desde el sector universitario también cuestionaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que, según señalaron, lleva más de 330 días sin ser cumplida por el Gobierno Nacional.

En particular, el reclamo apunta a los artículos 5° y 6° de la normativa, vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles.

Intimación judicial

GDU-Catamarca también recordó que el 21 de septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno Nacional a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días.

De acuerdo con lo informado por la organización, el plazo para dar cumplimiento a la resolución vence el 30 de septiembre.

En este contexto, el sector universitario sostiene el reclamo por la actualización de los salarios y el cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto por la legislación vigente como por la Justicia.

La medida de fuerza se desarrolla rumbo a la 5ª Marcha Federal Universitaria, en un escenario de reclamos por el financiamiento del sistema universitario, los salarios docentes y las becas estudiantiles.

"El Gobierno debe cumplir la ley y la Justicia", sostuvo GDU-Catamarca en la publicación difundida a través de sus redes sociales.