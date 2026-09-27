Despedida de la Delegación Catamarqueña para los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

En el Estadio Provincial Bicentenario, esta noche de domingo, la delegación de deportistas que representará a Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores tuvo su despedida, previo a partir rumbo a San Juan, donde se disputará la instancia final desde este lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre.

El secretario de Deportes y Recreación Guillermo Perna encabezó el acto, destacando la importancia del compromiso que tienen con el deporte y que sigan activos en su práctica. También, el director de Deporte Social Federico Andrada resaltó la importancia de disfrutar de esta oportunidad de formar parte de esta comitiva y competir en otra provincia.

El momento emotivo de la noche se vivió con la entrega de la imagen de la Virgen del Valle, que acompañará a la delegación durante el viaje, hasta que en el último día de competencia sea obsequiada a otro provincia. De manos del secretario Perna, los representantes de Tapso la recibieron simbólicamente.

Previo al evento, se hizo entrega de la indumentaria oficial para esta competencia. La comitiva está conforma, además de por los atletas, con sus entrenadores, el acompañamiento de Deportes, incluido entre ellos dos doctores para cualquier situación que lo requiera.

Nuestra Delegación

En Orientación, participarán en Femenino: Teresita Toledo (Capital) y Nery Cedrón (Belén); y en Masculino: Oscar Corbalán (Andalgalá) y Luis Salas (Capital). Dentro de Tenis de Mesa Femenino, lo harán Blanca Orellana y Josefa Nieva (Pomán), en Masculino Yeme Alessandro y René Cisterna (Capital); y en Mixto María Luisa Romero y Julio Veliz (Capital). Por el lado de Circuito de Habilidades Motrices, la dupla de Tinogasta de Gladys Rodríguez y Roque Arce.

En Truco, nuevamente competirá en la Instancia Nacional la pareja de Tapso, El Alto de Juana Adauto y Ramón Caro. Mientras que en Ajedrez, el equipo es conformado por Mónica Velazco (Capital), Carlos Leiva (Valle Viejo), Manuel Diez (Capital), Vicente Erazo (Valle Viejo) y Juan Carlos Farías Castellanos (Capital).

Por el lado de Sapo, representarán a Catamarca en Femenino Etelvina Cativa (Mutquín, Pomán) y Petrona Gordillo (Belén); y en Masculino, Héctor Aragón (Capayán) y Juan Ramón Bazán (Belén), mientras que en Newcom lo hará el equipo de Belén, nuevamente.

En Tejo, estarán en competencia en Femenino Teresa Solohaga y Petrona Solohada (Mutquín, Pomán), y en Masculino Libio Bayón y Mario Castro (Capital). Por el lado del Padel, lo hará dupla representando a Tinogasta de José Antonio Chanampa y Ramón Humberto Tapia.

Dentro de Natación, competirán Viviana Carthery (Fray Mamerto Esquiú) y Raúl Cura (Belén). En Tenis Doble Mixto, representan a la provincia la dupla de la Capital Silvia Arreguez y Gustavo Martínez.