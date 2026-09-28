Catamarca y La Rioja fortalecen el trabajo regional en la prevención del suicidio

El abordaje de la salud mental y las problemáticas vinculadas con los consumos fue el eje de una reunión regional entre referentes de Catamarca y La Rioja, con el propósito de compartir experiencias y avanzar en estrategias de trabajo articulado frente a situaciones que afectan a ambas provincias.

El encuentro fue encabezado por el equipo de la Dirección de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, que recibió a referentes de salud mental de la provincia de La Rioja. Durante la reunión se expusieron experiencias relacionadas con las formas de abordaje que se desarrollan en ambas jurisdicciones.

La instancia permitió poner en común las acciones que se llevan adelante en Catamarca a través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, particularmente aquellas orientadas a responder a las distintas problemáticas y demandas planteadas por la comunidad.

El intercambio tuvo como uno de sus principales ejes la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para la prevención y la asistencia, especialmente frente a situaciones vinculadas con los intentos de suicidio y los suicidios consumados, además de los consumos problemáticos.

La situación planteada desde La Rioja

Durante el encuentro, Fernando Ferreyra, director de Asistencia en Salud Mental de la provincia de La Rioja, explicó los motivos que llevaron a los referentes riojanos a buscar una instancia de articulación con Catamarca.

Ferreyra señaló que la provincia de La Rioja atraviesa una situación de emergencia sanitaria en relación con la salud mental, por lo que uno de los objetivos centrales consiste en fortalecer el trabajo conjunto con Catamarca.

"Esta reunión tiene que ver con que nuestra provincia está en una situación de emergencia sanitaria, en relación a salud mental", sostuvo el funcionario. En ese contexto, explicó que la intención es articular acciones para abordar las problemáticas que ambas provincias tienen en común.

Entre ellas mencionó específicamente:

Consumo problemático.

Intentos de suicidio.

Suicidios consumados.

La identificación de estas problemáticas comunes constituye uno de los puntos de partida para el intercambio de experiencias entre los equipos de ambas jurisdicciones.

El planteo de La Rioja apunta, de acuerdo con las declaraciones de Ferreyra, a fortalecer su sistema de asistencia a partir de un proceso de articulación que permita incorporar experiencias y propuestas desarrolladas en Catamarca.

La experiencia de Catamarca

Uno de los aspectos destacados durante la reunión fue el reconocimiento realizado por el representante riojano al trabajo que se viene desarrollando en Catamarca.

Ferreyra sostuvo que la provincia "viene trabajando muy bien en esta problemática" y destacó que avanzó en diferentes propuestas asistenciales. En ese sentido, explicó que el intercambio con los equipos catamarqueños representa una posibilidad de conocer y aprender de ese proceso.

"Creemos que el trabajo articulado nos va permitir mejorar el sistema de asistencia en La Rioja; Catamarca viene trabajando muy bien en esta problemática, avanzó mucho en las propuestas asistenciales y es una forma de aprender de este proceso que realizaron", afirmó.

Las declaraciones colocan a la experiencia desarrollada en Catamarca como uno de los puntos de referencia para el fortalecimiento de las estrategias que La Rioja busca implementar en materia de salud mental.

El objetivo del encuentro, por lo tanto, no se limitó a una exposición de las acciones existentes, sino que incorporó la posibilidad de tomar experiencias de una provincia para fortalecer las herramientas de otra, a partir de las problemáticas que comparten.

Prevención y asistencia frente al suicidio

Uno de los ejes centrales planteados durante la reunión fue la necesidad de avanzar en un programa de prevención y asistencia respecto al suicidio.

Ferreyra explicó que esta es una de las metas que busca impulsar La Rioja a partir del trabajo conjunto con Catamarca.

El funcionario también manifestó el interés por implementar dispositivos que ya vienen funcionando en la provincia y que pueden constituir una referencia para el desarrollo de nuevas herramientas de asistencia y prevención. "Lo que nosotros queremos es poder implementar un programa de prevención y asistencia respecto al suicidio, e implementar dispositivos que vienen funcionando muy bien en esta provincia", afirmó.

De esta manera, el intercambio regional aparece orientado hacia la posibilidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a una problemática que ambas jurisdicciones identifican como común. El planteo contempla tanto la prevención como la asistencia, con la intención de incorporar dispositivos que ya forman parte de la experiencia desarrollada en Catamarca.

Una agenda centrada en las demandas de la comunidad

Durante la reunión también se abordaron las acciones que se llevan adelante en Catamarca mediante la Secretaría de Salud Mental y Adicciones para responder a las problemáticas y demandas de la comunidad.

La puesta en común de estas experiencias permitió mostrar el trabajo que se desarrolla en la provincia y, al mismo tiempo, generar un espacio de intercambio con los referentes de La Rioja. El abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos requiere, de acuerdo con los ejes planteados en el encuentro, una mirada que contemple las situaciones comunes a ambas provincias y que permita fortalecer las herramientas de asistencia.

En ese marco, la reunión regional funcionó como un espacio para compartir experiencias, analizar acciones y plantear objetivos vinculados con la prevención y el abordaje de las situaciones relacionadas con el suicidio.

La articulación entre ambas provincias se presenta así como una herramienta para avanzar en respuestas frente a demandas que trascienden los límites jurisdiccionales.