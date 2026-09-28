Fabiana Cantilo llega a la Feria del Libro Catamarca con un concierto especial

La 18° Feria del Libro Catamarca tendrá entre sus grandes invitadas a Fabiana Cantilo, una de las voces más reconocidas del rock argentino, quien llegará a la provincia para ofrecer un concierto especial como parte de la programación artística que acompañará una nueva edición del encuentro cultural más importante de Catamarca.

La presentación está prevista para el domingo 11 de octubre, a las 21 horas, en el auditorio central de la Feria, ubicado en el Predio Ferial, y tendrá entrada libre y gratuita.

La participación de Cantilo se suma a una programación que reunirá a escritores, músicos y referentes de la cultura, en el marco de una edición que se desarrollará bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión". La presencia de una artista con más de cuatro décadas de trayectoria incorpora a la agenda cultural de la Feria un espectáculo especialmente pensado para poner en primer plano la música, la interpretación y una mirada personal sobre canciones que forman parte de la historia del rock argentino.

"Show eléctrico trío"

Durante su presentación en Catamarca, Fabiana Cantilo ofrecerá "Show eléctrico trío", una propuesta en formato acústico e íntimo que contará con el acompañamiento de Sergio Pérez en guitarra y Nicolás Cattaneo en teclados.

El espectáculo propone un cruce entre la energía característica de la voz de Cantilo y una serie de arreglos y elementos vinculados con la música clásica. La combinación plantea una puesta especialmente orientada a generar un encuentro cercano con el público, sin perder la fuerza que caracteriza al repertorio de la cantante. La formación estará integrada por:

Fabiana Cantilo: voz.

voz. Sergio Pérez: guitarra.

guitarra. Nicolás Cattaneo: teclados.

El formato permitirá recorrer distintas etapas de la trayectoria artística de Cantilo y presentar las canciones desde una perspectiva personal, con arreglos que acompañarán la particular identidad de la propuesta.

Un repertorio que recorre distintas generaciones

El repertorio previsto para el concierto combinará canciones de la propia trayectoria de Fabiana Cantilo con obras emblemáticas de figuras fundamentales de la música argentina.

Entre los nombres incluidos se encuentran Charly García, Fito Páez y Serú Girán, cuyas canciones serán interpretadas desde una mirada personal por parte de la cantante. La selección permitirá establecer un recorrido entre diferentes momentos y referentes de la música nacional, incorporando nuevas lecturas sobre obras reconocidas y sumándolas a las canciones que forman parte del camino artístico de Cantilo.

El espectáculo, de este modo, no se limitará a recuperar canciones conocidas, sino que buscará presentarlas desde una perspectiva propia, apoyada en los arreglos y en la formación de trío que acompañará a la artista.

La propuesta reunirá así canciones propias, obras emblemáticas y nuevas interpretaciones, con la voz de Cantilo como eje central.

Más de 40 años de trayectoria

La llegada de Fabiana Cantilo a la Feria del Libro representa también la presencia de una artista con más de 40 años de trayectoria y un lugar central dentro de la escena musical argentina.

Desde sus primeros años vinculada a proyectos fundamentales del rock nacional hasta el desarrollo de una extensa carrera solista, Cantilo construyó una identidad artística propia. Ese recorrido le permitió atravesar distintas generaciones de público y consolidarse como una de las voces reconocidas del rock argentino. Su trayectoria reúne diferentes etapas de la música nacional y una carrera que se extendió a lo largo de décadas.

La presentación en Catamarca se inscribe precisamente en esa historia artística. "Show eléctrico trío" propone un encuentro cercano con una cantante que forma parte de la historia viva del rock nacional, pero que al mismo tiempo continúa abordando su repertorio desde nuevas lecturas.

Una agenda cultural que se extiende hasta el 11 de octubre

La presentación de Fabiana Cantilo formará parte de la programación de la 18° Feria del Libro Catamarca, que se desarrollará del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial.

La nueva edición tendrá lugar junto a una nueva edición de El Ponchito y contará con una amplia agenda de actividades gratuitas destinadas a distintos públicos. La programación incluirá presentaciones, charlas, talleres, espectáculos y actividades para toda la familia, conformando una propuesta cultural que tendrá diferentes expresiones y espacios a lo largo de las jornadas.

En ese contexto, el concierto de Cantilo será una de las actividades destacadas de la jornada de cierre de la Feria. Su presentación permitirá sumar a la agenda una figura central del rock argentino y una propuesta musical que combina trayectoria, repertorio y nuevas lecturas.

La presencia de la cantante y compositora se integra así a una edición que llevará como eje el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", con una programación que reunirá a referentes de diferentes ámbitos de la cultura.