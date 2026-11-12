Catamarca y Salta avanzan en el uso de datos para fortalecer el desarrollo turístico

Las ciudades capitales de Catamarca y Salta avanzan en el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos para fortalecer la gestión turística mediante el uso de información estadística y datos estratégicos. La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de Capitales del Norte Argentino, una propuesta que busca consolidar la integración regional y promover herramientas compartidas para el desarrollo de los destinos.

Con ese propósito, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital encabezó un encuentro virtual de trabajo junto al Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta. La actividad estuvo orientada particularmente al intercambio técnico sobre la gobernanza de datos estratégicos aplicados a la gestión turística, una herramienta considerada fundamental para conocer el comportamiento de la actividad, identificar tendencias y orientar las políticas de promoción.

La jornada se desarrolló en la sede de la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca y contó con una modalidad mixta, que combinó la participación presencial con la conexión virtual de los representantes de ambas ciudades.

El encuentro permitió poner en común las experiencias institucionales, analizar los mecanismos de recopilación de información y abordar las posibilidades de avanzar hacia criterios de medición compartidos entre los destinos del Norte Argentino.

La propuesta tiene como horizonte fortalecer la cooperación entre las capitales, de manera que la información producida por cada jurisdicción pueda utilizarse con metodologías comparables y contribuya a una planificación turística más precisa.

Participación de los equipos técnicos de Catamarca y Salta

La apertura y el desarrollo del debate estuvieron a cargo de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, quien estuvo acompañada por el coordinador del Observatorio de Turismo Municipal, Jorge Cejas, y su equipo técnico.

Por parte de la ciudad de Salta participaron representantes del Ente de Turismo municipal con responsabilidades vinculadas a la planificación, el relevamiento de información y las estrategias de promoción.

La delegación estuvo integrada por:

Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Salta.

Julia Aráoz Veras, directora del Observatorio Turístico.

Juan Manuel Contreras, subsecretario de Marketing y Promoción.

La participación de funcionarios y equipos especializados permitió desarrollar un intercambio centrado en las experiencias de gestión de ambas ciudades, con especial atención al funcionamiento de los observatorios turísticos y a los mecanismos institucionales utilizados para reunir información sobre el movimiento de visitantes y la actividad del sector.

En ese marco, el intercambio no se limitó a compartir experiencias generales, sino que estuvo orientado a identificar herramientas concretas que puedan contribuir a mejorar los procedimientos de relevamiento y análisis estadístico.

El modelo de Salta

Uno de los principales ejes de la reunión fue el funcionamiento del Observatorio de Turismo de Salta y su Comité de Turismo. Durante la exposición se destacó el trabajo coordinado que se desarrolla junto al sector privado y académico, así como la importancia de integrar diferentes actores en la producción de información para la gestión del destino.

Entre los aspectos abordados sobresalió el papel de la Brigada de Anfitriones, cuyo trabajo resulta central para el relevamiento de datos territoriales.

Esta herramienta permite incorporar información obtenida directamente en el territorio, dentro de un esquema de trabajo que articula las tareas institucionales con la participación de distintos sectores vinculados a la actividad turística.

Durante el encuentro, Fernando García Soria destacó la importancia de contar con estadísticas precisas para orientar las estrategias de gestión y promoción. El funcionario remarcó que la disponibilidad de información permite conocer mejor el comportamiento de la demanda y ajustar las decisiones de acuerdo con las características de cada período.

"Tener datos nos ayuda a afinar las estrategias, ver a qué público apuntar y en qué momento del año", destacó. La definición sintetiza uno de los principales objetivos del intercambio: utilizar información concreta para identificar los públicos a los que se busca llegar y determinar los momentos más convenientes para desarrollar acciones de promoción turística.

De esta manera, el uso de estadísticas adquiere un papel central en la planificación, porque permite que las decisiones institucionales se apoyen en información relevada y analizada, en lugar de depender exclusivamente de apreciaciones generales sobre el comportamiento de la actividad.

Catamarca busca consolidar su propio modelo

Por su parte, Jorge Cejas resaltó el valor de la jornada para ratificar el rumbo técnico e institucional que lleva adelante San Fernando del Valle de Catamarca, mediante el trabajo articulado con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y el sector privado hotelero y gastronómico.

El coordinador del Observatorio de Turismo Municipal puso en relevancia la importancia de sostener una estrategia de producción y utilización de información que involucre tanto al ámbito académico como a los actores económicos vinculados directamente con la actividad.

La articulación con la UNCa y con el sector hotelero y gastronómico constituye uno de los componentes del esquema de trabajo que busca consolidar la ciudad para fortalecer sus capacidades de análisis y planificación turística. En ese sentido, Cejas remarcó que existe una meta compartida con las demás capitales de la región: liderar la construcción de un sistema integrado de información turística que permita mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de los destinos del Norte Argentino.

La posibilidad de avanzar hacia un sistema de estas características requiere coordinación institucional, criterios técnicos comunes y continuidad en los procedimientos de recopilación de información.

El intercambio con Salta representa, en ese contexto, una instancia para conocer experiencias que ya se encuentran en funcionamiento y analizar cómo pueden contribuir al desarrollo de herramientas compartidas.

Estandarización metodológica y mediciones comparables

Entre los principales resultados de la jornada se destacaron los acuerdos y líneas de trabajo orientados a mejorar la producción estadística y facilitar la comparación de los indicadores turísticos entre las distintas capitales del Norte Argentino.

Uno de los puntos centrales es la estandarización metodológica, que permitirá establecer criterios comunes para medir la actividad turística en los diferentes destinos.

La utilización de procedimientos comparables constituye un paso importante para que los datos producidos por cada ciudad puedan analizarse bajo parámetros similares y permitan obtener una perspectiva regional de la actividad.

Además, durante el encuentro se abordó la necesidad de coordinar las mediciones en períodos específicos del calendario turístico, especialmente durante los fines de semana largos y las temporadas de mayor movimiento.

Entre los principales ejes de trabajo acordados se encuentran:

Estandarización metodológica: establecer criterios comunes para medir la actividad turística en los destinos del Norte Argentino.

Comparabilidad de la información: avanzar hacia indicadores que permitan analizar los resultados de las distintas capitales mediante parámetros compartidos.

Coordinación de relevamientos: organizar mediciones durante fines de semana largos y temporadas turísticas.

Integración regional: fortalecer el intercambio técnico e institucional para consolidar un sistema integrado de información.

Articulación sectorial: sostener la participación de los ámbitos público, académico y privado en la producción y utilización de datos.

Estos lineamientos buscan mejorar la calidad de la información disponible y facilitar su aplicación en las decisiones relacionadas con la planificación y promoción turística.