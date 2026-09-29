Catamarca: ¿Se viene o no se viene la lluvia?

El tiempo en Catamarca estará caracterizado por condiciones de inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y presencia de tormentas aisladas durante buena parte de la jornada. Siempre y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes además de las tormentas que se vienen anunciando desde ayer y que se cumple solo con lluvias aisladas y por sectores, tendrá sibpresencia de viento, Esto vendrá acompañado de ráfagas de hasta 50 km/h y de esta manera, según el pronóstico, lo más agradable vendrá del lado de la temperatura, que tendrá una máxima de apenas 24 grados.

Tormentas aisladas durante la mañana

Entrando en el detalle, el SMN tiene pronosticado que en la mañana las condiciones continuarán siendo inestables. Es por eso que se anuncian lluvias aisladas pero con un rango de probabilidad de entre el 10% y 40%. Esto se dará por sectores, mientras el cielo se presentá cubierto en gran parte de la provincia.

La temperatura para este tramo del martes será de 18 grados, mientras que el viento soplará entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante Sudoeste (SO). También durante este período se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que las condiciones de viento se mantendrán como uno de los factores relevantes del comienzo de la jornada.

La máxima, durante la tarde

Hacia la tarde, continuarán las tormentas aisladas. El termómetro ascenderá hasta alcanzar los 24 grados, convirtiéndose en el registro máximo previsto para este día. En tanto, el viento tendrá una velocidad igual a la de la hora anterior pero cambiará su dirección predominante hacia el Este (E).

Al igual que durante la mañana, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h, de acuerdo con los datos del SMN.

Lluvias aisladas durante la noche

Durante la noche, la situación continuará con condiciones variables. Se anticipan lluvias aisladas y una temperatura prevista de 21 grados, mientras que el viento mantendrá una velocidad y la misma dirección predominante.

Para este tramo de la jornada no se indican valores de ráfagas en el pronóstico.