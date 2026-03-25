Catamarca será sede del 3er Raid Latinoamericano de Autos Clásicos y Antiguos

El próximo sábado 28 de marzo, Catamarca se convertirá en uno de los escenarios del 3er Raid Latinoamericano de Autos Clásicos y Antiguos, un evento de alcance internacional que reúne a vehículos históricos de toda la región en el marco de la denominada "Hermandad Latinoamericana de Vehículos Antiguos y Clásicos".

La organización local está a cargo del Club Autos de Época Catamarca, que llevará adelante una jornada que se desarrollará de manera simultánea en 19 países, consolidando el carácter regional de la iniciativa. En el caso argentino, Catamarca será una de las tres provincias participantes, junto a San Juan y Mendoza, integrándose a una red que incluye también a clubes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico.

Este despliegue internacional posiciona al evento como una de las expresiones más amplias de la cultura automotriz clásica en América, articulando a múltiples instituciones bajo una misma consigna de integración.

El cronograma

El programa previsto en Catamarca contempla una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de la jornada del sábado, con distintos momentos destinados tanto a los participantes como al público en general.

Las actividades comenzarán a partir de las 15:30 horas en el Predio Ferial de Catamarca, donde se realizarán:

Acreditaciones de los vehículos y participantes

Exposición estática de los automóviles

Recorridos por las avenidas internas del Predio Ferial

Posteriormente, desde las 19:30 horas, el evento se trasladará a las calles de la Ciudad Capital con un paseo vehicular que permitirá exhibir las unidades en circulación.

El cierre está previsto en la Plaza 25 de Mayo, donde se llevará a cabo una nueva exposición que se extenderá hasta las 22 horas, consolidando un espacio de encuentro entre los vehículos históricos y el público.

Un evento en el mes del Auto Antiguo y Clásico

La realización del raid se inscribe en el contexto del mes en el que se celebra el Día del Auto Antiguo y Clásico en toda América, lo que refuerza el sentido conmemorativo y cultural de la propuesta.

En este marco, el evento no solo se presenta como una exhibición de vehículos, sino también como una instancia de celebración de la historia automotriz, donde cada unidad representa una pieza de valor patrimonial que despierta el interés de aficionados y público en general.

La simultaneidad en distintos países responde a un esquema de organización que busca consolidar la identidad latinoamericana en torno a esta actividad, integrando experiencias locales en una misma jornada continental.

Apoyo a APANE

Uno de los aspectos destacados de esta edición es su carácter solidario. En esta oportunidad, se ha decidido colaborar con la Asociación de Amigos y Padres de Niños Especiales (APANE).

Para ello, se convoca a los asistentes a realizar aportes de elementos que puedan contribuir a la contención y asistencia de los alumnos de la institución. Esta iniciativa incorpora una dimensión social al evento, ampliando su alcance más allá de lo cultural y turístico.

Turismo, cultura y deporte

Desde el Club Autos de Época de Catamarca se destacó que este "3er Raid" se consolida como una fecha fija dentro del calendario, sumando una nueva propuesta que articula distintos ejes:

Turístico , al atraer visitantes y generar movimiento en la ciudad

, al atraer visitantes y generar movimiento en la ciudad Cultural , al poner en valor el patrimonio automotor

, al poner en valor el patrimonio automotor Deportivo, por el carácter dinámico de los recorridos y la participación de vehículos en circulación

En este sentido, el evento se presenta como una oportunidad para acercar estas "joyas mecánicas" al público, promoviendo el contacto directo con automóviles que forman parte de distintas épocas y estilos.