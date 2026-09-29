La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca será sede del XXVIII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, un encuentro que se desarrollará durante los días 1 y 2 de octubre y que reunirá en la provincia a destacados especialistas y referentes de esta área del Derecho.

La propuesta académica estará centrada en los nuevos desafíos que plantea la protección de las personas consumidoras frente al avance de las tecnologías. Bajo el eje "El derecho del consumidor frente al paradigma tecnológico", el Congreso buscará generar un espacio de actualización, intercambio y reflexión sobre las transformaciones que atraviesan actualmente las relaciones de consumo y los desafíos que esas modificaciones generan para el Derecho.

El eje elegido coloca en el centro del debate la necesidad de analizar la protección de los derechos de consumidores y usuarios en un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas. El Congreso permitirá, en ese marco, reunir distintas perspectivas académicas y profesionales vinculadas con esta problemática.

La actividad contará con la participación de especialistas de reconocida trayectoria en el ámbito del Derecho del Consumidor.

Entre los participantes se encuentran:

Gabriel Stiglitz.

Javier Arias Cáu.

Sebastián Barocelli.

Sandra Frustagli.

Carlos Hernández.

Mariana Iglesias.

Belén Japaze.

Fernando M. Mumare.

Federico Ossola.

María Paula Pontoriero.

José Sahían.

Gonzalo Sozzo.

La presencia de estos especialistas permitirá abordar el eje central del Congreso desde distintas miradas y profundizar el intercambio académico en torno a las nuevas condiciones que atraviesan las relaciones entre consumidores y proveedores.

Ampliar el debate

El Congreso no estará limitado exclusivamente al ámbito académico. Dentro de la programación se incluyó una actividad especialmente diseñada para extender la discusión hacia la comunidad y facilitar el acceso a contenidos relacionados con la defensa de los derechos de consumidores y usuarios.

Se trata de la conferencia "Derecho del Consumidor: un espacio de diálogo con la comunidad", que se realizará el viernes 2 de octubre a las 15:30, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca.

La propuesta será abierta y gratuita y no requerirá inscripción previa. Está destinada al público en general, profesionales, estudiantes, integrantes de instituciones y todas aquellas personas interesadas en conocer y reflexionar sobre la protección de los derechos de consumidores y usuarios.

De esta manera, la actividad buscará ampliar la participación más allá de quienes concurran específicamente al Congreso, generando un ámbito de intercambio accesible para distintos sectores de la comunidad.

Organismos vinculados con la defensa del consumidor

La conferencia contará con la participación de representantes de distintos organismos y espacios vinculados con la defensa de los consumidores.

Entre ellos estarán representantes de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, de la Fiscalía General y redactores del Anteproyecto de Código de Implementación, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Legislatura de la provincia de Corrientes.

La participación de estos referentes permitirá incorporar al encuentro perspectivas vinculadas con la aplicación y protección concreta de los derechos de consumidores y usuarios.

La actividad estará orientada a generar un espacio de diálogo e intercambio en torno a situaciones y desafíos que forman parte de la vida cotidiana de las personas consumidoras. En ese ámbito se pondrán en común experiencias, perspectivas y herramientas relacionadas con la defensa de sus derechos y el acceso a la justicia.

El objetivo será, de acuerdo con la propuesta, acercar la discusión sobre el Derecho del Consumidor a situaciones concretas y facilitar el intercambio entre quienes trabajan en la materia y las personas que, en su vida cotidiana, se encuentran alcanzadas por las relaciones de consumo.

Tecnología y protección de derechos

El eje general del XXVIII Congreso, "El derecho del consumidor frente al paradigma tecnológico", concentra la atención sobre las transformaciones que atraviesan las relaciones de consumo y los desafíos que esas modificaciones generan para el Derecho.

La propuesta plantea así un espacio de actualización y reflexión académica en torno a la protección de las personas consumidoras frente al avance de las tecnologías.

En ese marco, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca se convertirá durante dos jornadas en punto de encuentro para especialistas y referentes del Derecho del Consumidor, con una agenda destinada a analizar los cambios y desafíos vinculados con la materia.

La incorporación de una conferencia abierta y gratuita amplía además el alcance de la iniciativa, al permitir que el debate llegue a profesionales, estudiantes, integrantes de instituciones y público en general.