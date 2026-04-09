Catamarca se suma al pedido de paz en el mundo del Papa León XIV

La Iglesia en Argentina se sumará este sábado 11 de abril a la convocatoria realizada por el Papa León XIV, en una jornada dedicada a la oración por la paz en el mundo. La invitación fue formulada por la Conferencia Episcopal Argentina, que convocó al Pueblo de Dios a participar de esta jornada con el objetivo de rezar por el cese de los conflictos bélicos, con especial atención en la situación de Medio Oriente.

La convocatoria quedó plasmada en un comunicado emitido este miércoles 8 de abril, en el que los obispos argentinos retomaron el mensaje expresado por el Santo Padre durante la tradicional bendición Urbi et Orbi con motivo del domingo de Pascua.

En ese mensaje, el Papa expresó: "Él atravesó la muerte para darnos vida y paz: 'Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!' (Jn 14,27)", y profundizó sobre el sentido espiritual de esa paz al señalar que "la paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros".

El mensaje de los obispos y la invitación al Pueblo de Dios

La Iglesia argentina recogió ese llamado y lo hizo propio en un contexto que los obispos definieron como "momentos tan dramáticos como los actuales que vivimos". En respuesta al pedido del Santo Padre, los obispos afirmaron: "hacemos nuestro este llamado del Papa León invitando a todo el pueblo de Dios a la oración", y solicitaron que, de acuerdo a las posibilidades de cada comunidad, se promuevan espacios concretos de plegaria.

Dentro de las acciones propuestas, el mensaje menciona:

Momentos de oración en las acciones litúrgicas del sábado 11 de abril

Espacios de súplica en las comunidades

Instancias de oración en las familias

Peticiones por el fin de los conflictos

Pedidos por la gracia de un diálogo auténtico entre las naciones

La intención, según remarcaron, es suplicar al Señor el fin de los conflictos y pedir la gracia de una instancia real de diálogo entre los pueblos. El mensaje episcopal concluye con una expresión de profundo sentido pastoral: "Deseando que la paz del Resucitado alcance al mundo entero, los saludamos fraternalmente en Cristo Jesús".

Catamarca se suma en el inicio de las fiestas de la Virgen del Valle

En Catamarca, la convocatoria tendrá una significación especial, ya que la jornada de oración coincidirá con el inicio de las fiestas en honor de Nuestra Madre del Valle.

La Diócesis de Catamarca invitó a toda la comunidad a rezar por la paz durante ese mismo sábado 11 de abril, integrando esta intención al comienzo de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia. En la Catedral Basílica de Catamarca, luego de la Bajada de la Sagrada Imagen, prevista para las 18.00, se elevarán súplicas por la paz en el mundo.

La oración continuará más tarde, luego de la Santa Misa de homenaje de los medios de comunicación a la Virgen, programada para las 20.00, y se extenderá hasta las 23.00.

Los momentos previstos en la Catedral incluyen:

18.00: súplicas luego de la Bajada de la Sagrada Imagen

20.00: continuación tras la Santa Misa de homenaje de los medios

Hasta las 23.00: extensión de la oración por la paz

Todas las comunidades unidas en la misma intención

Además de lo previsto en la Catedral Basílica, la convocatoria se extenderá a todas las comunidades de la Diócesis, que también se unirán al rezo por la paz.

De este modo, la jornada impulsada por el Papa León XIV, asumida por la Iglesia argentina y replicada en Catamarca, articulará una misma intención espiritual: pedir por el cese de la violencia, el fin de los conflictos bélicos y la construcción de un diálogo auténtico entre las naciones, en una fecha que para la comunidad catamarqueña también estará marcada por el comienzo de las festividades de Nuestra Madre del Valle.