Catamarca: el taller de cocina regional vuelve con más capacitaciones

Con el objetivo de recuperar saberes tradicionales y fortalecer la formación en manipulación segura de alimentos, durante marzo se llevarán adelante nuevas ediciones del Taller de Cocina Regional y Normas Bromatológicas, una iniciativa destinada a niños, adolescentes y adultos interesados en profundizar o iniciarse en la gastronomía local.

La capacitación se desarrollará en el patio de Gustos Catamarqueños, espacio ubicado en 25 de Mayo y pasaje Zambonini, y estará a cargo del chef Fernando Boffo y la licenciada en Bromatología Alejandra Brizuela.

La propuesta combina un recorrido práctico por la cocina regional catamarqueña con contenidos técnicos fundamentales vinculados a la higiene y seguridad alimentaria, generando una experiencia integral que articula identidad cultural y formación profesional.

Cocina a los fuegos: técnicas, tradición y práctica

El eje central del taller es la experimentación con técnicas tradicionales de cocción a los fuegos. Los participantes podrán trabajar directamente con:

Fuego directo y brasas

Manejo y control del fuego

Identificación de puntos de cocción

Elaboración de recetas tradicionales

La dinámica será eminentemente práctica, con la preparación de distintas elaboraciones regionales que permitirán incorporar conocimientos desde la experiencia concreta. A ello se sumarán contenidos vinculados a:

Higiene en la manipulación de alimentos

Control de temperaturas

Prevención de la contaminación

Esta integración entre práctica culinaria y normas bromatológicas responde a la necesidad de profesionalizar los procesos gastronómicos sin perder la esencia de las técnicas heredadas.

Fechas y modalidades para cada público

El taller contempla jornadas diferenciadas según el público destinatario, ampliando el alcance de la propuesta.

Para público adulto:

Jueves 5 de marzo, de 17.30 a 20.30 horas

Sábado 14 de marzo, de 9 a 12

Para niños y adolescentes desde los 10 años:

19 de marzo, de 17.30 a 20.30 horas

28 de marzo, de 9.30 a 12

En todos los casos, las clases serán prácticas y al finalizar cada jornada se entregarán certificados de participación, un elemento que suma valor tanto para quienes buscan formación profesional como para quienes se acercan por interés personal.

cocina regional

Formación temprana y aprendizaje dinámico

En las propuestas destinadas a niños y adolescentes, el enfoque apunta a una aproximación dinámica al mundo de la cocina. El objetivo es promover:

El aprendizaje de técnicas básicas

El reconocimiento de diferentes puntos de cocción

El trabajo ordenado en la cocina (mise en place)

Nociones fundamentales de higiene

De esta manera, se busca no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también despertar el interés por la gastronomía regional y reforzar saberes que forman parte de la identidad cultural local.

Destinatarios y proyección cultural

La iniciativa está dirigida a un amplio espectro de participantes:

Estudiantes de gastronomía y carreras afines

Emprendedores gastronómicos

Feriantes

Cocineros

Público en general interesado en perfeccionar sus habilidades o iniciarse en la cocina a los fuegos

Más allá de la capacitación puntual, el taller persigue un objetivo mayor: poner en valor la gastronomía catamarqueña como parte del patrimonio cultural. En ese sentido, la propuesta se presenta también como una herramienta para el desarrollo turístico y el fortalecimiento de emprendimientos locales vinculados a la cocina tradicional.

La transmisión de técnicas, el conocimiento sobre manipulación segura de alimentos y la reivindicación de preparaciones regionales se integran así en una estrategia que conjuga identidad, formación y oportunidades económicas.

Información e inscripción

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos:

383 4545657

383 4601050

Con esta nueva edición, el Taller de Cocina Regional y Normas Bromatológicas renueva su compromiso con la formación gastronómica integral, articulando tradición, seguridad alimentaria y valorización cultural en un espacio abierto a todas las edades.