Catamarca: el taller de cocina regional vuelve con más capacitaciones

Con el objetivo de recuperar saberes tradicionales y fortalecer la formación en manipulación segura de alimentos, durante marzo se llevarán adelante nuevas ediciones del Taller de Cocina Regional y Normas Bromatológicas, una iniciativa destinada a niños, adolescentes y adultos interesados en profundizar o iniciarse en la gastronomía local.
La capacitación se desarrollará en el patio de Gustos Catamarqueños, espacio ubicado en 25 de Mayo y pasaje Zambonini, y estará a cargo del chef Fernando Boffo y la licenciada en Bromatología Alejandra Brizuela.
La propuesta combina un recorrido práctico por la cocina regional catamarqueña con contenidos técnicos fundamentales vinculados a la higiene y seguridad alimentaria, generando una experiencia integral que articula identidad cultural y formación profesional.
Cocina a los fuegos: técnicas, tradición y práctica
El eje central del taller es la experimentación con técnicas tradicionales de cocción a los fuegos. Los participantes podrán trabajar directamente con:
Fuego directo y brasas
Manejo y control del fuego
Identificación de puntos de cocción
Elaboración de recetas tradicionales
La dinámica será eminentemente práctica, con la preparación de distintas elaboraciones regionales que permitirán incorporar conocimientos desde la experiencia concreta. A ello se sumarán contenidos vinculados a:
Higiene en la manipulación de alimentos
Control de temperaturas
Prevención de la contaminación
Esta integración entre práctica culinaria y normas bromatológicas responde a la necesidad de profesionalizar los procesos gastronómicos sin perder la esencia de las técnicas heredadas.
Fechas y modalidades para cada público
El taller contempla jornadas diferenciadas según el público destinatario, ampliando el alcance de la propuesta.
Para público adulto:
Jueves 5 de marzo, de 17.30 a 20.30 horas
Sábado 14 de marzo, de 9 a 12
Para niños y adolescentes desde los 10 años:
19 de marzo, de 17.30 a 20.30 horas
28 de marzo, de 9.30 a 12
En todos los casos, las clases serán prácticas y al finalizar cada jornada se entregarán certificados de participación, un elemento que suma valor tanto para quienes buscan formación profesional como para quienes se acercan por interés personal.
Formación temprana y aprendizaje dinámico
En las propuestas destinadas a niños y adolescentes, el enfoque apunta a una aproximación dinámica al mundo de la cocina. El objetivo es promover:
El aprendizaje de técnicas básicas
El reconocimiento de diferentes puntos de cocción
El trabajo ordenado en la cocina (mise en place)
Nociones fundamentales de higiene
De esta manera, se busca no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también despertar el interés por la gastronomía regional y reforzar saberes que forman parte de la identidad cultural local.
Destinatarios y proyección cultural
La iniciativa está dirigida a un amplio espectro de participantes:
Estudiantes de gastronomía y carreras afines
Emprendedores gastronómicos
Feriantes
Cocineros
Público en general interesado en perfeccionar sus habilidades o iniciarse en la cocina a los fuegos
Más allá de la capacitación puntual, el taller persigue un objetivo mayor: poner en valor la gastronomía catamarqueña como parte del patrimonio cultural. En ese sentido, la propuesta se presenta también como una herramienta para el desarrollo turístico y el fortalecimiento de emprendimientos locales vinculados a la cocina tradicional.
La transmisión de técnicas, el conocimiento sobre manipulación segura de alimentos y la reivindicación de preparaciones regionales se integran así en una estrategia que conjuga identidad, formación y oportunidades económicas.
Información e inscripción
Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos:
383 4545657
383 4601050
Con esta nueva edición, el Taller de Cocina Regional y Normas Bromatológicas renueva su compromiso con la formación gastronómica integral, articulando tradición, seguridad alimentaria y valorización cultural en un espacio abierto a todas las edades.