El "Nuevo Nostradamus" que anticipó el Covid y ahora predice ahora una gran catástrofe

El vidente Craig Hamilton-Parker, conocido por sus seguidores como el "profeta de la fatalidad", volvió a instalar la polémica con un paquete de pronósticos que —según afirma— marcarán el rumbo del mundo en los próximos años. Sus declaraciones, difundidas en su canal de YouTube con más de 230.000 suscriptores, abarcan desde una guerra vinculada a Taiwán hasta un meteorito que podría generar incendios y tsunamis.

Un escenario de guerra que impactaría en EE.UU.

El psíquico británico Craig Hamilton-Parker sostiene que una "gran calamidad" relacionada con Taiwán podría coincidir con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según su visión, el conflicto sería de tal magnitud que impediría el normal desarrollo del proceso electoral.

En ese contexto excepcional, afirmó que podría abrirse la posibilidad de extender un mandato presidencial más allá de los límites habituales. La predicción involucra directamente a Donald Trump, aunque no detalla el rol específico que desempeñaría en ese escenario.

La Constitución estadounidense establece un máximo de dos mandatos presidenciales consecutivos, por lo que cualquier alteración del calendario electoral implicaría una situación extraordinaria. Hamilton-Parker plantea que el conflicto en torno a Taiwán sería el detonante de ese panorama.

Un meteorito "entre la Tierra y la Luna"

Otro de los anuncios más inquietantes apunta a 2028. El autodenominado "Nuevo Nostradamus" aseguró que un meteorito podría interponerse entre la Tierra y la Luna cerca de las elecciones estadounidenses de ese año.

Según explicó, esta visión ya habría sido mencionada en antiguas lecturas Nadi, un método de astrología basado en manuscritos de hojas de palma originarios de la India. De acuerdo con su interpretación, si el objeto se aproximara demasiado, podría provocar:

Incendios masivos

Tsunamis

Temblores de gran magnitud

Hasta el momento, no existe confirmación científica sobre una amenaza de estas características. No se han emitido informes oficiales que respalden la posibilidad de un evento astronómico con ese impacto en el período señalado.

El futuro político y el "trumpismo"

En relación con el liderazgo en Estados Unidos, Hamilton-Parker evitó mencionar nombres concretos, aunque sí descartó que J. D. Vance llegue a la presidencia.

El vidente aseguró que el "trumpismo" continuará influyendo en la política estadounidense, pero que la figura que asumirá el liderazgo será alguien con "mayor carácter espiritual". No precisó identidades ni fechas exactas, pero situó este escenario dentro del mismo marco temporal que sus otras predicciones, entre 2026 y 2029.

Medio Oriente: guerra y crisis humanitaria

En una transmisión reciente, Hamilton-Parker invitó a la consejera espiritual Vinita Dubey Pande, quien también practica lecturas Nadi. En ese espacio, anticiparon un conflicto armado entre 2028 y 2029 que involucraría a:

Irán

Israel

Estados Unidos

Según lo planteado, la guerra derivaría en escasez de alimentos y una crisis humanitaria de alcance internacional. Las predicciones no incluyen datos específicos sobre el detonante del conflicto, pero lo ubican como un evento de gran escala con consecuencias globales.

Tsunamis en Taiwán y terremotos en Japón

Dentro del mismo paquete de advertencias, se mencionan desastres naturales en Asia:

Un posible tsunami en Taiwán en 2028 o 2029.

Un terremoto o evento vinculado al agua en Japón.

Ambos países se encuentran en zonas de alta actividad sísmica. Sin embargo, no existen informes oficiales que respalden estas afirmaciones específicas para las fechas señaladas por el vidente.

Una revelación OVNI en Europa

Entre los anuncios más llamativos figura la supuesta divulgación global de un OVNI localizado en un área europea. Según Hamilton-Parker, se presentaría como evidencia física de vida extraterrestre.

No obstante, advirtió que este anuncio podría funcionar como una "cortina de humo" frente a acontecimientos de mayor gravedad que ocurrirían en paralelo. No precisó el país europeo ni el contexto institucional de esa revelación.

Predicciones sin validación científica

Craig Hamilton-Parker ha ganado notoriedad en redes sociales por afirmar que anticipó la pandemia de Covid-19 y la muerte de Isabel II. Sin embargo, sus declaraciones actuales no cuentan con validación científica ni respaldo institucional.

Sus pronósticos se basan en interpretaciones espirituales y lecturas Nadi, consideradas prácticas esotéricas. Hasta el momento, organismos oficiales y comunidades científicas no han confirmado ninguno de los escenarios planteados para los próximos años.

A pesar de la falta de sustento científico, sus advertencias vuelven a viralizarse y reavivan el debate en redes sociales sobre el futuro político, climático y geopolítico del planeta. Entre guerras, meteoritos y revelaciones extraterrestres, el "Nuevo Nostradamus" instala un horizonte de incertidumbre que, por ahora, se mueve exclusivamente en el terreno de la especulación.