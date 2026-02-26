Piden extremar precauciones por niebla y llovizna en la Cuesta del Totoral

La circulación por la Ruta Nacional 38 presenta condiciones adversas en el tramo de la Cuesta del Totoral, en la provincia de Catamarca. Así lo informó Vialidad Nacional, que emitió una advertencia a los conductores debido a la visibilidad reducida provocada por niebla y llovizna intensa.

El organismo solicitó extremar las medidas de precaución al transitar por el sector afectado, donde las condiciones climáticas complican la conducción y elevan el riesgo de incidentes viales.

Visibilidad reducida en un tramo estratégico

La advertencia alcanza específicamente a la Ruta Nacional 38, una vía de circulación clave que atraviesa la provincia y conecta distintos puntos del territorio. En el tramo correspondiente a la Cuesta del Totoral, la presencia simultánea de niebla y llovizna intensa reduce de manera significativa el campo visual de los conductores.

La combinación de ambos factores genera un escenario complejo:

La niebla disminuye el alcance de la visión frontal.

La llovizna intensa afecta la adherencia del pavimento.

La humedad constante incrementa la posibilidad de deslizamientos.

En este contexto, Vialidad Nacional remarcó la necesidad de adoptar una conducción defensiva y responsable, especialmente en un tramo caracterizado por curvas y pendientes propias de una zona de cuesta.

Ante la situación, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones puntuales destinadas a reducir el riesgo de accidentes:

Reducir la velocidad habitual.

Evitar realizar sobrepasos.

Utilizar luces bajas.

Estas medidas buscan compensar la pérdida de visibilidad y mejorar la percepción entre vehículos que circulan en ambos sentidos.

La indicación de usar luces bajas responde a la necesidad de optimizar la visibilidad en condiciones de niebla, donde las luces altas pueden generar un efecto de rebote que empeora la visión del conductor. Del mismo modo, la reducción de la velocidad permite ampliar el margen de reacción ante cualquier obstáculo imprevisto.