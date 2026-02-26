La Capital abrió la inscripción a la Diplomatura en Economía Plateada 2026

El Consejo de Adultos Mayores de la Capital anunció la apertura de inscripciones para la cohorte 2026 de la Diplomatura en Economía Plateada, una iniciativa destinada a vecinos y vecinas mayores de 60 años que deseen continuar su formación y potenciar nuevas oportunidades en esta etapa de la vida.

La propuesta se presenta como un programa de formación totalmente gratuito, diseñado específicamente para fomentar la creatividad, el desarrollo de nuevos proyectos y el espíritu emprendedor en la madurez. En ese marco, la diplomatura se posiciona como una herramienta que busca resignificar la experiencia acumulada a lo largo de los años y convertirla en un activo clave para el mundo actual.

Desde la organización se subraya que la capacitación apunta a transformar la experiencia acumulada en nuevas oportunidades de innovación, brindando herramientas modernas acordes a los desafíos contemporáneos.

Economía Plateada: creatividad e innovación

La Diplomatura en Economía Plateada 2026 pone el foco en un concepto que articula conocimiento, trayectoria y proyección. El objetivo central es promover el desarrollo de iniciativas que surjan de la experiencia personal y profesional de los adultos mayores, integrando saberes previos con nuevas herramientas.

En ese sentido, la propuesta académica se orienta a:

Fomentar la creatividad en la madurez.

Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos.

Fortalecer el espíritu emprendedor.

Incorporar herramientas modernas para el mundo actual.

La iniciativa reconoce el valor de la trayectoria acumulada y busca convertirla en motor de innovación, promoviendo una participación activa y protagónica de las personas mayores de 60 años.

Modalidad de inscripción y datos clave

Los interesados en formar parte de la cohorte 2026 deberán realizar la inscripción de manera presencial para asegurar su lugar. La convocatoria ya se encuentra abierta.

Información para la inscripción:

Lugar: Obispo Esquiú 50.

Contacto/Consultas: 3834-564521.

Inicio de clases: marzo de 2026.

Desde la organización se indicó que el trámite presencial permitirá completar correctamente el registro y garantizar la participación en el ciclo lectivo.

Requisitos y documentación solicitada

Para formalizar la inscripción, los aspirantes deberán presentar una serie de datos personales y académicos que permitirán completar el registro correspondiente.

Información requerida:

Nombre y Apellido completo.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Nivel de formación académica alcanzado.

Profesión u oficio (si corresponde).

Correo electrónico y número de teléfono de contacto.

Localidad y provincia de residencia.

Estos datos forman parte del proceso administrativo necesario para la incorporación a la diplomatura.

Una invitación abierta desde la Municipalidad

Desde la Municipalidad de la Capital se extendió la invitación a todos los vecinos y vecinas mayores de 60 años a aprovechar esta oportunidad de formación. La propuesta no solo busca ampliar conocimientos, sino también acompañar procesos de transformación personal y desarrollo de ideas.

La convocatoria remarca la posibilidad de seguir aprendiendo y transformar ideas en realidad, en un entorno formativo que reconoce la experiencia como un valor estratégico.

Con el inicio de clases previsto para marzo de 2026, la cohorte se proyecta como un espacio de capacitación orientado a quienes desean continuar activos, innovar y desarrollar proyectos en esta etapa de la vida. La inscripción ya está abierta y se realiza en Obispo Esquiú 50, donde los interesados podrán asegurar su lugar en esta nueva edición de la Diplomatura en Economía Plateada.