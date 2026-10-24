Catamarca tendrá lluvias, descenso térmico y ráfagas de hasta 60 km/h este fin de semana

La Capital tendrá un marcado descenso de temperatura este sábado, con lluvias durante la mañana y el ingreso de otro frente frío por la noche. Las precipitaciones continuarán el domingo, mientras que el lunes volverá a soplar viento norte con ráfagas de hasta 60 km/h.

La ciudad de Catamarca tendrá un fin de semana marcado por el descenso de las temperaturas, las lluvias y las fuertes ráfagas de viento, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital.

Las condiciones cambiarán durante este sábado 24 de octubre, cuando se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 19°C, con cielo nublado y precipitaciones entre la mañana y el mediodía.

Además, durante la medianoche ingresará desde el sur un nuevo frente frío, acompañado por ráfagas de entre 30 y 60 km/h, que provocará el regreso de las lluvias. Se estima que las precipitaciones acumuladas estarán entre los 5 y los 15 milímetros.

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo 25 continuarán las precipitaciones durante la madrugada y la mañana. El cielo permanecerá mayormente nublado hasta el mediodía y comenzará a despejarse hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur con ráfagas de entre 30 y 60 km/h. La temperatura mínima rondará los 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

Para esa jornada, el pronóstico estima precipitaciones acumuladas de entre 5 y 10 milímetros.

El lunes cesarán las lluvias, pero regresará el viento norte

El lunes 26 dejará de llover, aunque se mantendrán las condiciones ventosas. El viento norte volverá a soplar con ráfagas de entre 30 y 60 km/h.

La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 23°C, con cielo parcialmente nublado. Para ese día no se esperan precipitaciones.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por una recuperación gradual de las temperaturas máximas, aunque persistirán las ráfagas intensas.