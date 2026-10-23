Cómo actuar de manera inteligente ante una infidelidad, según la psicología

La infidelidad existe desde siempre. Sin embargo, con la proliferación de las redes sociales y las aplicaciones de citas para conseguir pareja, el engaño parece estar a la vuelta de la esquina. En este escenario, la deslealtad se convirtió en un tema de debate y en una causa frecuente de consulta en las famosas terapias de pareja.

Cuando una infidelidad sale a la luz, aparecen preguntas difíciles de responder: ¿es posible perdonar a quien traicionó la confianza?, ¿se puede reconstruir el vínculo después de semejante golpe? ¿O el descubrimiento representa el principio del fin de la relación?

Aunque la ruptura suele presentarse como una salida posible, los psicólogos sostienen que una infidelidad puede ser perdonada e incluso convertirse en una oportunidad para reforzar el vínculo, dando lugar a una relación más estrecha y asentada. Para que eso suceda, no alcanza con dejar atrás el episodio: es necesario comprender lo ocurrido, reconocer el daño y trabajar sobre las condiciones que permitieron que la pareja llegara a esa situación.

El impacto emocional y la presión de tomar una decisión

El descubrimiento de una infidelidad puede provocar una crisis emocional intensa, especialmente cuando no existían sospechas previas. Según explica el sitio Psicología y Mente, la persona engañada «llega a la consulta en estado agudo de dolor y rabia», una reacción que se intensifica cuando no había señales perceptibles de problemas en la relación. En esos casos, el factor sorpresa puede dejar a la persona engañada en un profundo estado de desconcierto.

A ese impacto se suma la presión social y hasta moral que impulsa a terminar la relación mediante una separación o un divorcio. Sin embargo, decidir en medio del dolor puede dificultar la comprensión de lo sucedido y de lo que se desea para el futuro.

Los especialistas recomiendan evitar que la rabia se transforme en rencor permanente. La expresión «perdonar, pero no olvidar» puede convertirse en la antesala de una dinámica de resentimiento, venganza y castigo eterno que, lejos de resolver el conflicto, perpetúa el problema.

Por su parte, quien cometió la infidelidad suele experimentar distintos grados de culpa, porque reconoce que su conducta es moralmente reprochable y debe enfrentarse a sus consecuencias reales. En ese contexto, el desafío consiste en evitar que el vínculo quede atrapado en una dinámica de castigo y culpa que impida cualquier posibilidad de reparación.

Sinceridad, responsabilidad y terapia: las claves para reconstruir el vínculo

Cuando ambos integrantes de la pareja desean superar la crisis, la terapia puede convertirse en una herramienta para encaminar el proceso. Un psicólogo puede ayudar a gestionar las emociones, identificar los problemas y acompañar la búsqueda de alternativas. No obstante, el trabajo también requiere una revisión honesta de la relación.

Antes de avanzar hacia el perdón, la venganza o la sumisión, es importante considerar si existían desajustes que ninguno de los dos se atrevió a enfrentar, así como deseos y necesidades individuales que no estaban siendo satisfechos. La pregunta central es qué espera cada uno de la pareja en el futuro y si existe una voluntad compartida de continuar.

La sinceridad debe ser uno de los pilares de ese proceso. Ser honesto consigo mismo y con el otro, aunque la verdad resulte dolorosa, permite abordar el conflicto sin sostener nuevas formas de ocultamiento.

También es fundamental que la persona engañada se sienta escuchada y comprendida. En muchos casos, puede recibir un trato hostil de la otra parte, lo que profundiza el sufrimiento. Por eso, quien cometió la infidelidad debe reconocer el daño causado en su exacta dimensión y comprometerse a repararlo.

En este punto, la responsabilidad debe reemplazar a la culpa. Quien fue infiel necesita asumir que tomó una decisión unilateral y demostrar, mediante acciones concretas, que está dispuesto a reparar sus consecuencias. A su vez, la persona engañada puede intentar salir del lugar de víctima y reflexionar sobre si, por acción u omisión, contribuyó a generar las condiciones que desembocaron en la crisis, sin que esto implique trasladarle la responsabilidad por la infidelidad.

Recuperar la confianza: un proceso que requiere tiempo y compromiso

Comprender el verdadero significado de la aventura es importante para procesar lo sucedido. Sin embargo, intentar conocer cada detalle de la infidelidad puede resultar perjudicial para quien fue engañado. La búsqueda de información minuciosa no necesariamente ayuda a encontrar respuestas: puede prolongar el dolor, alimentar la rabia y consolidar el rencor.

La reconstrucción de la confianza exige, en cambio, hechos concretos. La persona que cometió la infidelidad debe asumir la responsabilidad de recuperar la credibilidad, una tarea en la que será observada de cerca por su pareja. Para avanzar, un requisito fundamental es interrumpir todo contacto con la tercera persona involucrada y demostrar lealtad y confiabilidad.

Este proceso no se resuelve de un día para otro. La confianza no se recupera en una semana, sino que requiere tiempo y un compromiso sostenido para reparar el daño y modificar las conductas que pusieron en riesgo la relación.

En definitiva, superar una infidelidad no significa negar lo ocurrido ni olvidar automáticamente el sufrimiento. Implica afrontar la crisis con sinceridad, asumir responsabilidades y evaluar qué vínculo se quiere construir hacia adelante. Para los psicólogos, el perdón es una posibilidad, pero la recuperación de la pareja depende de que ambas partes puedan trabajar sobre lo sucedido y de que la reparación se traduzca en acciones concretas.