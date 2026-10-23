Confirman intoxicación de docentes en la Escuela Secundaria n° 76

La situación registrada en la Escuela Secundaria N.º 76 sumó nuevos datos este viernes, luego de conocerse que dos integrantes del cuerpo docente debieron recibir atención médica externa y permanecen hospitalizadas a raíz de lo ocurrido en el establecimiento. Se trata de una profesora y una preceptora que se desempeñan en el turno mañana, quienes fueron afectadas en el contexto de los episodios de salud denunciados después de una desinfección en la institución.

Según informaron a La Unión, ambas docentes se encuentran ingresadas en el ICI, donde permanecerán a la espera de la atención médica correspondiente. La situación generó preocupación entre sus compañeros y en la comunidad educativa, luego de que durante la mañana se requiriera la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en la escuela.

El episodio había tomado estado público después de que se denunciara que, tras realizarse tareas de desinfección, tanto estudiantes como personal docente permanecieron dentro del establecimiento sin que se hubiera cumplido el período de ventilación adecuado. Posteriormente, comenzaron a registrarse problemas de salud que motivaron la intervención de los equipos de emergencia.

La confirmación de que dos trabajadoras de la institución necesitaron atención médica externa profundizó la preocupación por lo sucedido y puso el foco en las consecuencias que tuvo el episodio para integrantes del personal docente.

La desinfección y la intoxicación

De acuerdo con la información difundida, el hecho se originó en el marco de una desinfección realizada en la Escuela Secundaria N.º 76. La denuncia conocida este viernes señaló que, después de ese procedimiento, el alumnado y el personal docente permanecieron en el edificio pese a que no se habría respetado el tiempo de ventilación adecuado.

La permanencia de estudiantes y trabajadores en esas condiciones fue vinculada con los posteriores episodios de salud que se produjeron en la institución. La situación requirió la presencia del SAME durante la mañana, en medio de la preocupación por las personas que se encontraban en el establecimiento.

El caso puso en primer plano lo ocurrido durante la jornada escolar, desde la realización de la desinfección hasta la aparición de los problemas de salud y la intervención médica. En ese contexto, la situación de las dos docentes que debieron ser hospitalizadas se convirtió en uno de los aspectos más sensibles del episodio.

La reorganización de la jornada escolar

La asistencia médica del SAME se produjo mientras alumnado y personal docente se encontraban en el establecimiento y luego de haberse administrado el desayuno a los estudiantes, en medio de la desinfección cuestionada. Otro de los aspectos señalados fue el momento en que se habilitó la salida de las personas que permanecían en la escuela. Según la información difundida, esa autorización se produjo recién casi sobre el final de la jornada laboral.

A partir de esa situación, también se resolvió que el dictado de clases correspondiente al turno tarde continuara bajo la modalidad virtual. De esta manera, la jornada escolar quedó atravesada por las consecuencias del episodio y por las decisiones adoptadas para reorganizar las actividades educativas.

El mensaje de solidaridad de sus compañeros

En medio de la preocupación por lo ocurrido, docentes de la institución hicieron público un mensaje de acompañamiento dirigido a las dos trabajadoras afectadas. En el texto, expresaron su pesar por la situación y manifestaron su apoyo a Cintia y Mariana, cuyos nombres fueron mencionados en el comunicado.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y la preocupación que esta situación genera en toda la comunidad educativa. Hacemos llegar a Cintia y Mariana toda nuestra solidaridad, cariño y apoyo en este momento. Seguimos atentos a las novedades y a la información que pueda surgir, acompañando a nuestras compañeras y deseando que puedan atravesar esta situación de la mejor manera posible", indicaron los docentes.

El mensaje reflejó la preocupación que el episodio generó entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente por la situación de las compañeras que debieron ser hospitalizadas. También expresó la intención de mantenerse atentos a las novedades y a la información que pudiera conocerse sobre su evolución.