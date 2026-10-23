UTA reclamó seguridad laboral para los choferes de la Línea 104

La situación de la Línea 104 y el futuro de los trabajadores de la empresa El Nene S.R.L. fueron los ejes de una reunión que representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Catamarca-La Rioja mantuvieron este viernes con el ministro y el secretario de Transporte de la provincia. El encuentro se produjo luego de que tomara estado público la decisión oficial de no renovar el permiso que habilitaba a la firma a explotar ese recorrido del transporte público.

Durante la reunión, las partes abordaron el escenario abierto a partir de la medida y comenzaron a trabajar de manera conjunta para encontrar alternativas que permitan sostener la prestación del servicio y, al mismo tiempo, resguardar las fuentes laborales de quienes se desempeñan en la línea.

La posición del gremio apunta a que cualquier decisión sobre la futura operación del recorrido contemple tanto la continuidad del transporte como la situación de los trabajadores que actualmente forman parte de la empresa. Para UTA, el proceso de reemplazo de El Nene S.R.L. no puede limitarse a definir qué firma quedará a cargo de la línea 104, sino que también debe ofrecer garantías concretas para el personal involucrado.

El encuentro con las autoridades provinciales se inscribe, de esta manera, en las gestiones destinadas a conocer cómo se reorganizará el servicio tras la determinación oficial y qué condiciones se establecerán para los trabajadores cuando se concrete el cambio de operador.

El reclamo por el personal

Uno de los principales planteos de la Unión Tranviarios Automotor es que la empresa que finalmente se haga cargo de la línea 104 incorpore a la totalidad de los trabajadores que actualmente prestan servicios en ese recorrido.

El gremio sostiene que el reemplazo de El Nene S.R.L. debe realizarse sin dejar personal afuera y con garantías que permitan proteger los puestos de trabajo. En ese sentido, también reclama que se reconozca la antigüedad de los choferes y se preserve su estabilidad laboral.

La preocupación sindical está vinculada con las consecuencias que la decisión oficial podría tener sobre los trabajadores una vez que otra empresa asuma la explotación del servicio. Por eso, UTA busca que las condiciones laborales formen parte de las definiciones que se adopten durante el proceso de selección de la nueva operadora.

La postura fue expresada de manera directa por el gremio, que remarcó la necesidad de contemplar a cada trabajador en la búsqueda de una solución. "No podemos dejar ningún trabajador afuera, porque si estamos buscando soluciones, es decir, de brindar un buen servicio, la solución también son los trabajadores", sostuvo.

La preocupación de los trabajadores

La situación de El Nene S.R.L. venía generando preocupación desde hacía tiempo. En ese contexto, los trabajadores mantenían conversaciones con el organismo provincial para conocer cómo continuaría la prestación del servicio y qué sucedería con sus puestos laborales.

La decisión de no renovar el permiso de explotación abrió un nuevo escenario para la empresa y sus empleados, que ahora aguardan definiciones sobre la continuidad de la línea 104. La incertidumbre respecto de quién asumirá el recorrido y bajo qué condiciones se desarrollará esa transición constituye uno de los puntos centrales de la discusión.

Las conversaciones previas con el organismo provincial reflejaban la necesidad de obtener información sobre el futuro del servicio. Con la medida oficial ya comunicada, el reclamo de los trabajadores adquirió especial relevancia dentro del proceso que se puso en marcha para determinar la próxima operadora.

En ese marco, UTA intervino para plantear formalmente las condiciones que considera necesarias para resguardar al personal. La reunión con el ministro y el secretario de Transporte permitió abordar la situación y comenzar a trabajar de manera conjunta, aunque la información disponible no detalla cuáles serán las condiciones definitivas para la incorporación de los trabajadores ni cómo se reconocerá su antigüedad.

Convocatoria a empresas

La decisión del Gobierno de Catamarca contempla una convocatoria a las empresas que ya operan en la provincia para que presenten propuestas y se evalúe cuál de ellas asumirá la prestación del servicio de la línea 104.

Este procedimiento constituye el paso previsto para definir quién reemplazará a El Nene S.R.L. una vez que deje de prestar el servicio por la no renovación de su permiso. La evaluación de las propuestas permitirá avanzar en la determinación de la firma que quedará a cargo del recorrido.

Sin embargo, para UTA, la selección de la nueva empresa debe contemplar más aspectos que la continuidad operativa. El sindicato insiste en que la transición debe incluir medidas para evitar la pérdida de puestos laborales y asegurar que el personal actual pueda continuar desempeñándose bajo la futura prestadora.

Los principales puntos del reclamo sindical son:

Incorporación de la totalidad de los trabajadores de la línea 104 por parte de la empresa que asuma el servicio.

Respeto por la antigüedad de los choferes.

Garantía de estabilidad laboral para el personal involucrado.

Continuidad del servicio de transporte público, sin desligar esa necesidad de la preservación de las fuentes de trabajo.

Estos puntos concentran las demandas que el gremio busca que sean consideradas mientras el Gobierno provincial avanza con la convocatoria y el análisis de las propuestas empresariales.