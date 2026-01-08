Catamarca: Turbiedad en el río El Tala afecta el servicio en zona oeste

Aguas de Catamarca informó que, debido a la elevada turbiedad ocasionada por las crecidas del río El Tala tras las intensas lluvias de las últimas horas, se han cerrado los ingresos de agua cruda en las plantas encargadas de tratar y distribuir agua para la zona oeste de la ciudad.

Estas acciones, buscan evitar obstrucciones graves en los filtros de la planta. La restricción se debe a que el tiempo de decantación se extiende más de lo habitual, sumado a los tratamientos adicionales requeridos cuando se maneja agua con alta turbiedad, lo que reduce la capacidad de producción.

Por este motivo habrá disminución en la presión y falta de suministro de agua hasta horas de la tarde en los siguientes barrios: Calchaquí, Loteo Seisa, El Potrerillo y Huayra Punco.

La empresa solicitó la máxima colaboración de la comunidad en el uso responsable y racional del agua potable, limitando su empleo exclusivamente para consumo e higiene, y evitando todo tipo de riego o derroche, con el fin de lograr una distribución equitativa y justa.

Se dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.

Para consultas o reclamos, la central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900 314.