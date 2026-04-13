Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este lunes

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, continúan luego de la tradicional y Solemne Bajada y este domingo. Ahora este lunes se desarrollará el segundo día del septenario bajo el tema: "La escucha de la palabra se alimenta con la oración".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también sentidos momentos. De hecho, las dos primeras celebraciones eucarísticas de la jornada serán el espacio para que organismos provinciales homenajeen a la Madre del Valle.

Luego se hará memoria de los obispos y sacerdotes fallecidos. Por la tarde será el turno de las organizaciones sindicales y museos y ya cerrando la jornada, la misa central tendrá al Ministerio de Educación y áreas provinciales y municipales todas del ámbito educativo rindiendo su homenaje.

El detalle del programa, a continuación: