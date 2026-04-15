Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este miércoles

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, continúan su desarrollo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica como en el Santuario de La Gruta. Ahora este miércoles se desarrollará el cuarto día del septenario bajo el tema: "María figura de una Iglesia sinodal que escucha".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también sentidos momentos. De hecho, las dos primeras celebraciones eucarísticas de la jornada tendrá a dos organismos nacionales rindiendo homenaje a la Virgen del Valle y luego será el turno del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, el Ejército Argentino, la Policía Federal y otros organismos.

En horas de la siesta será el momento de la Peregrinación Mariana Infantil, donde los alumnos de escuelas primarias, privadas, públicas y municipales, además de la Pastoral de Educación.

En la misa central de la jornada será el Poder Ejecutivo y el titular del Ejecutivo municipal quienes van a rendir homenaje a la Virgen del Valle.

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación:

Y en La Gruta, estas son las actividades de este miércoles.





