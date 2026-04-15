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Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este miércoles

Avanza el Septenario en honor a la Madre Morena en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia y del Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú. Este es el detalle de las festividades marianas para esta jornada.

15 Abril de 2026 08.11

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, continúan su desarrollo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica como en el Santuario de La Gruta. Ahora este miércoles se desarrollará el cuarto día del septenario bajo el tema: "María figura de una Iglesia sinodal que escucha".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también sentidos momentos. De hecho, las dos primeras celebraciones eucarísticas de la jornada tendrá a dos organismos nacionales rindiendo homenaje a la Virgen del Valle y luego será el turno del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, el Ejército Argentino, la Policía Federal y otros organismos.

En horas de la siesta será el momento de la Peregrinación Mariana Infantil, donde los alumnos de escuelas primarias, privadas, públicas y municipales, además de la Pastoral de Educación.

En la misa central de la jornada será el Poder Ejecutivo y el titular del Ejecutivo municipal quienes van a rendir homenaje a la Virgen del Valle.

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación: 

fiestas marianas abril miercoles
 

Y en La Gruta, estas son las actividades de este miércoles.
 

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Catamarca Fiestas marianas de Abril 2026 Virgen del Valle

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