Catamarca vivió a pleno la III Expo Enfermería para reconocer al personal de salud

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una serie de actividades destinadas a visibilizar, reconocer y fortalecer el rol del personal de enfermería dentro del sistema sanitario. La principal propuesta se desarrolló en la Plaza "25 de Mayo", donde tuvo lugar la III Expo Enfermería, una jornada abierta a la comunidad que reunió a equipos de salud de distintos hospitales y centros sanitarios de Capital y del interior provincial.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo, y tuvo como eje central el reconocimiento de la tarea cotidiana que enfermeras y enfermeros desempeñan en los distintos niveles de atención sanitaria.

Una jornada centrada en el cuidado y la prevención

La III Expo Enfermería estuvo orientada a acercar información sanitaria a la población mediante distintos espacios temáticos vinculados con la educación, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Durante toda la jornada participaron los Servicios de Enfermería de hospitales de Capital y del interior provincial, que instalaron stands informativos y desarrollaron actividades de orientación para los vecinos que se acercaron a la plaza. Cada uno de los espacios ofreció información sanitaria actualizada, consejería en salud y propuestas educativas vinculadas al autocuidado y a la prevención de distintas problemáticas.

El objetivo de la iniciativa fue no solo conmemorar el Día Internacional de la Enfermería, sino también fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y la comunidad mediante acciones directas de promoción sanitaria.

Los temas abordados en los stands de salud

Los distintos equipos de enfermería trabajaron sobre una amplia variedad de temas relacionados con la salud integral y la prevención. Entre los principales ejes abordados durante la jornada se destacaron:

Higiene personal.

Estilo de vida saludable.

Salud sexual.

Salud reproductiva.

Lactancia.

Control metabólico.

Emergencias en el hogar.

Salud cardiovascular.

Reanimación cardiopulmonar básica (RCP).

Salud mental.

Prevención de adicciones.

Manejo del estrés.

Salud respiratoria.

Crecimiento y desarrollo.

Vacunación.

Salud del adulto mayor.

Salud cognitiva.

Uso responsable de fármacos.

A través de estos contenidos, los profesionales brindaron orientación personalizada y promovieron herramientas prácticas para el cuidado cotidiano de la salud.

Participación de hospitales de Capital e interior

La Expo Enfermería reunió a equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, permitiendo una participación amplia de los Servicios de Enfermería tanto de hospitales de Capital como del interior provincial.

La presencia de los distintos establecimientos sanitarios permitió mostrar parte del trabajo que el personal de enfermería realiza diariamente en hospitales, centros sanitarios y espacios comunitarios.

Además de las actividades educativas, los stands funcionaron como espacios de consulta e intercambio con la comunidad, fortaleciendo la difusión de prácticas preventivas y hábitos saludables.

Reconocimiento al trabajo del personal de enfermería

Las actividades organizadas por el Ministerio de Salud estuvieron enfocadas en destacar el rol esencial que cumplen enfermeras y enfermeros dentro de los sistemas sanitarios. La fecha conmemorativa sirvió como marco para reconocer el trabajo cotidiano del personal de enfermería en tareas vinculadas con:

Atención directa de pacientes.

Prevención de enfermedades.

Educación sanitaria.

Promoción de hábitos saludables.

Seguimiento y acompañamiento comunitario.

La III Expo Enfermería permitió visibilizar además la amplitud de funciones que desarrolla el sector dentro de hospitales, centros sanitarios y espacios de atención primaria.