Miércoles otra vez despejado: así va a estar el clima en Catamarca

Llegamos al miércoles y casi promediando el mes, el clima se mantendrá otoñal y por tanto, estable en Catamarca, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El día comenzó con una madrugada ligeramente nublada, con una temperatura de 9 grados y vientos leves del Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Ya para la mañana, el cielo estará despejado y la temperatura se mantendrá sin variación En ese tramo del día, el viento rotará al Noreste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En horas de la tarde se espera una máxima de 22 grados, con condiciones ligeramente nubladas y viento soplando desde el mismo sector e intensidades de la hora anterior.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 14 grados. El viento rotará y soplará leve desde el Sudoeste, con velocidades leves.

En ninguna franja horaria se registrarán ráfagas de consideración.

