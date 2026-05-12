Intensifican controles focales contra el dengue en barrios de la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia continuará esta semana con los operativos de control focal destinados a prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Las acciones se desarrollarán desde el martes 12 hasta el viernes 15 de mayo en distintos sectores de la Capital, en el marco de un trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

El operativo se realizará en doble turno, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y reducir potenciales criaderos del mosquito transmisor.

Operativos en barrios de la Capital

Según el cronograma oficial difundido por el Ministerio de Salud, las acciones de control focal se desarrollarán en los siguientes barrios de la Capital: Centro, Cruz Negra, Jumeal, Mástil y Avellaneda y Tula II. Las tareas se llevarán adelante entre las 8 y las 12 horas y posteriormente de 16 a 19 horas, cubriendo así distintos momentos del día para ampliar el alcance territorial de los operativos.

Las autoridades sanitarias remarcaron que esta planificación puede sufrir modificaciones de acuerdo con las condiciones climáticas.

Prevención contra el Aedes aegypti

El objetivo central de estas acciones es evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito responsable de la transmisión de enfermedades virales que cada temporada generan preocupación sanitaria.

Entre las enfermedades vinculadas al mosquito se encuentran el dengue, zika y chikungunya. El control focal constituye una de las estrategias preventivas utilizadas para detectar y eliminar posibles criaderos dentro y alrededor de los domicilios.

En este tipo de operativos, los agentes sanitarios inspeccionan recipientes y espacios donde pueda acumularse agua estancada, situación que favorece la reproducción del mosquito.

Las acciones previstas para esta semana forman parte de una estrategia coordinada entre organismos provinciales y municipales, con presencia territorial en distintos sectores de la ciudad. La participación conjunta de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis y de la Secretaría de Salud municipal apunta a fortalecer las tareas preventivas y sostener controles periódicos en zonas urbanas.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Ministerio de Salud solicitaron especialmente la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de los controles.

En ese sentido, remarcaron la importancia de permitir el ingreso a los domicilios de los agentes sanitarios debidamente identificados, ya que las inspecciones domiciliarias son consideradas fundamentales para lograr un control más efectivo. Las autoridades recordaron que muchas veces los potenciales criaderos del mosquito se encuentran en recipientes domésticos o sectores internos de las viviendas, por lo que el acompañamiento de la comunidad resulta clave para el éxito de los operativos.

El cronograma previsto establece jornadas de trabajo en dos franjas horarias:

Turno mañana: de 8 a 12 horas.

de 8 a 12 horas. Turno tarde: de 16 a 19 horas.

Durante esos horarios, los equipos sanitarios recorrerán los barrios establecidos en la planificación semanal.

Además, se informó que las tareas podrían reprogramarse o modificarse en caso de condiciones climáticas adversas, situación que suele impactar en el normal desarrollo de los operativos territoriales.