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Catamarca:cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 24; descartan lluvias durante la jornada

13 Junio de 2026 07.13

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:24.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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